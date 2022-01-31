Новолунье Водолея: что предсказывают карты таро на 1 февраля

Новолунье Водолея: что предсказывают карты таро на 1 февраля
Фото: Stocktake/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Грядет время необычных свершений

Во вторник, 1 февраля, состоится Новолуние под покровительством созвездия Водолея. Этот день нужно посвятить активации самых амбициозных планов и заняться творческими проектами. 

Эксперты считают рождение новой Луны уникальным периодом, подходящим для приключений и даже авантюр. Этот день нельзя оставлять без внимания никому из знаков зодиака. Тем более, что для них уже сделан прогноз с помощью карт таро.

Таролог Керри Кинг призывает нас вложить всю энергию в то, что способно принести положительный результат. В новолуние Водолей наделит людей уникальными навыками по решению нестандартных проблем, считает эксперт.

Овнам рекомендуется выйти на первые позиции в своих группах, ведь они прирожденные лидеры. Если люди нуждаются в вас, дерзайте!

Решить чужие проблемы также смогут Тельцы. Не отказывайте, если вас попросят о помощи те, чья жизнь катится в пропасть.

А вот Близнецам лучше заняться собой. Карты советуют вам подумать о безопасности и не повторять прошлых ошибок.

Жизнь у Раков стала слишком обыденной. Вам стоит разрушить эти стены. Поверьте, накатанная колея обычно мешает развитию.

Львам пора подумать о близких. Узнайте, как дела у ваших друзей, и обязательно похвалите их. Кому-то в вашем окружении не хватает мотивации.

Девы, неужели вам не надоели рутинные будни? Нынешний комфорт ничего не стоит – вам нужны свежие идеи, перестановки, эмоции.

Вспомнить былое, погрузиться в приятную атмосферу ностальгии рекомендуется Весам. Сходите в гости к родне, посмотрите вместе старые фото.

Заступиться за того, кем помыкают, и восстановить справедливость – вот задача для Скорпионов на 1 февраля. Не стесняйтесь!

Стрельцам тоже рекомендуется вспомнить о близких и навестить семью. Приятные эмоции вам гарантированы. Пора избавиться от тоски.

Забудьте о гордости, Козероги. Если вы совершили ошибку – надо ее исправить. Принести извинения никогда не поздно.

Патронаж Водолея над новой Луной приятно скажется на всех, кто родился под этим знаком зодиака. Вам может повести в поиске бизнес-партеров и запуске важного проекта.

А вот Рыбам следует пересмотреть свои жизненные принципы. Не стоит никому завидовать, вы сами может всего добиться.

Кстати, будьте осторожны! На февраль выпали самые тяжелые дни в году черного водяного тигра.

Источник: Metro ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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