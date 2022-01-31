Гороскоп на 1 февраля 2022 года

Гороскоп на 1 февраля 2022 года
Фото: depositphotos.com
Астрологи рассказали, что звезды приготовили для всех знаков зодиака в первый день февраля

На 1 февраля выпадают 1-е лунные сутки: самый энергетически наполненный день из всего месяца. В новолуние стоит строить планы на будущее, принимать важные решения. Только вот мечты должны быть как можно более конкретными, это поможет создать более прочный фундамент для их воплощения в жизнь.

Овен

В этот день Овнам будет везти и в работе, и в любви. Хорошее самочувствие и приток жизненных сил поможет справляться с поставленными задачами. Единственное: внимательным 1 февраля стоит быть тем, у кого есть проблемы с сердцем. Лучше не давать ему дополнительных нагрузок.

Телец

Тельцам звезды советуют обращать внимание не только на личностные переживания, но и на слова окружающих. Если возникают какие-то трудности, не нужно бояться попросить помощи. Сегодня стоит попробовать себя в новом деле. И если останутся силы после трудового дня, заняться спортом, направив энергию в нужное русло.

Близнецы

С началом нового месяца Близнецов ждут перемены в любовных отношениях: это может быть и возвращение бывшего партнера, и новый этап в уже развивающейся любовной линии. Не отгоняйте прочь возможность попробовать изучение иностранного языка: сегодня отличный день для этого.

Рак

Постарайтесь избегать конфликтов и как можно меньше нервничайте. Здоровье 1 февраля подведет тех, у кого есть хронические заболевания: поэтому не стоит "делать резких движений". Не отвлекайтесь от дел и резко не реагируйте на любые раздражители.

Лев

Возможно, с началом нового месяца придется резко менять планы. Но этого того стоит. Не бойтесь новых начинаний, при этом старайтесь сохранять спокойствие. В этот день астрологи рекомендуют отказаться от тяжелых тренировок, лучше просто прогуляться в компании друзей или родных.

Дева

Вам будет легко даваться учеба и переговоры. Звезды сулят и успехи в профессиональной деятельности. Девам стоит прислушаться к словам окружающих и начать иначе смотреть на, казалось бы, банальные советы.

Весы

Сегодня все и все будут стараться вывести вас из себя. Не поддавайтесь на провокации и старайтесь сохранять спокойствие. К тому же астрологи отмечают, что у Весов в первый день февраля могут возникнуть непредвиденные расходы.

Скорпион

Не рекомендуется посещать врача и делать спонтанные покупки. В этот день стоит проявить себя на работе, если давно было такое желание. А еще поговорить по душам со своей второй половинкой.

Стрелец

Стрельцам нужно проявить осторожность: это касается и финансового, и вопроса личной жизни. Могут возникнуть проблемы с деньгами и сложности в любовных отношениях. Вторую половину дня лучше оставить для дел, а в первую остаться дома.

Козерог

Действовать решительно и проявлять энтузиазм: такой девиз Козерогов на 1 февраля. Им сегодня повезет по всем фронтам. Звезды советуют задуматься над сменой имиджа и пересмотреть свой взгляд на привычные вещи.

Водолей

Стоит уделить время семье и на время забыть о суете и спешке. Это отличный день, чтобы начать заниматься саморазвитием и сходить на романтическое свидание. Не ждите, пока вас пригласят: первый шаг за вами.

Рыбы

1 февраля попробуйте найти общий язык с теми людьми, которые раньше не шли на контакт. Астрологи советуют полагаться на интуицию и действовать так, как говорит сердце. В этот день внимание на кожные покровы стоит обратить людям с аллергической реакцией: она может обостриться.

Ранее астрологи назвали 3 знака зодиака, с которыми лучше не связываться: у них тяжелый характер.

Ольга ФЕДОРОВА
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