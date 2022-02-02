Яркое солнце в небе в эту дату – к дождливому лету

2 февраля 2022 года отмечается народный праздник – Ефимов день. В православной церкви Ефимий Великий считается священным ребенком. Его родители долго не могли завести детей: не помогали даже молитвы. Когда родился Ефимий, они обещали всецело посвятить его Господу Богу. Так и случилось.

У предков в этот день было принято наблюдать за животными. Если кошка или собака хвостом мели пол, значит ждать затяжной метели.

Традиционно 2 февраля молодожены играли свадьбы: не стоило откладывать торжество "на потом" из-за сильных морозов. Ведь позже пожениться, по обычаю, разрешалось уже только после Пасхи. Широкие гуляния ассоциируются с теплыми чувствами и искренней любовью – Ефимов день считается благоприятным и для любых других торжеств.

Что нельзя делать в Ефимов день





Поднимать мелочь с пола – к бедности на три года. Даже упавшую из кармана монетку стоит оставить на полу.



Тот, кто перебирает крупу в этот день, рассорится с близкими людьми и накликает на себя беду.

По приметам, грусть, печаль, тоска и слезы 02.02.2022 могут привести в еще большее уныние. Они притягивают в жизнь неудачи.

Если на улице плохая погода, нельзя устаивать крупные застолья – так считали предки. Добродушная обстановка в доме привлечет в него злых духов. Достаточно провести время с близкими, но не приглашать гостей.

Приметы на 2 февраля 2022 года





Потеря перчаток или варежек предрекает проблемы с финансами.

Погода во второй день февраля расскажет о весне: если тепло, ждать ранней весны, трескучий мороз – к резкому похолоданию. Ветер в этот день сулит дождливый год: особенно "достанется" лету и осени.





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