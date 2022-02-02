Астрологи рассказали о влиянии звезд на все знаки зодиака

Луна 3 февраля находится в знаке Весы: самое лучшее время для отдыха после загруженного работой времени. В начале февраля, а особенно в этот день, не стоит глобально менять свою жизнь. Астрологи уверяют, что лучшим решением будет завершить начатое и постепенно вливаться в быстрый темп, если это необходимо. 22 лунный день подходит для встреч с коллегами: обсуждать стоит не только рабочие, но и личные моменты, которые беспокоят обе стороны.

Овен

Откажитесь от посещения шумных мероприятий. Больше всего Овнам нужно побыть в одиночестве и подумать о том, в какую сторону двигаться дальше. Если давно боитесь признаться партнеру в теплых чувствах, 3 февраля отличный день для этого.

Телец

Удачный день для Тельца в плане продвижения по карьерной лестнице. Но чтобы это продвижение случилось, стоит напомнить о себе коллегам и начальству. Они должны к вам присмотреться.



Близнецы

03.02.2022 настройтесь на встречу гостей. Им важно оказать радушный прием. Звезды говорят Близнецам действовать осознанно, не забывая о постепенном продвижении к цели. Этому знаку зодиака в скором времени повезет в любви.



Рак

Лучше на время отложить эксперименты со внешностью и обратить внимание на состояние здоровья. Будет правильным сделать полное обследование организма. Рак не должен спорить со старшим поколением в этот день.

Лев

Если на работе не ценят вашего желания "продвигаться, можно смело менять место работы. Астрологи говорят, что Лев 3 февраля "осмелится", "выйдет из клетки". Это касается не только работы, но и любовных отношений.

Дева

Знакомые захотят помочь: такой жест доброй воли отвергать не стоит. Дева в этот день может рассчитывать не только на свои силы. При этом не исключается тот факт, что помогать придется не только вам, но и вашим близким людям.

Весы

Будет трудно совладать с эмоциями, напряжение так и будет витать в воздухе на протяжении всего дня. Весам не стоит перегружать себя. Если есть возможность сменить обстановку, не раздумывая делайте это.

Скорпион

У Скорпионов интересный день по "всем фронтам". Не получится действовать по плану, это уж точно. Что нужно запомнить обязательно: 3 февраля важно прислушиваться к сердцу, но принимать решения разумом.

Стрелец

Подходящий день для общения с людьми. Стрелец нацелен сделать много и за короткий промежуток времени. Если не прислушиваться к своему организму, можно заполучить ряд болезней. Поэтому астрологи призывают быть предельно аккуратными с переработками и чрезмерным напряжением.

Козерог

У Козерогов есть потребность, чтобы их выслушали. В этот день как раз-таки лучше всего обратиться за помощью. Что касается здоровья, астрологи советуют сходить в бассейн. Энергия воды наполнит и подарит заряд бодрости.

Водолей

Звезды на стороне Водолея. Если до этого не хватало поддержки, сейчас все в ваших руках. Не исключено, что 3 февраля вам предложат поучаствовать в крупном проекте.

Рыбы

Доверяйте внутреннему голосу и не забывайте о хобби. Рыбам не стоит нервничать по пустякам и вечером отправляться в гости. Лучше остаться дома и провести время с близкими.

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