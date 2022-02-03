В этот день добрыми словами вспоминают тех, кто когда-то пришел на помощь

3 февраля в православной церкви отмечается день Преподобного Максима Грека. Он считается символом "блага", святым, который может помочь в любой жизненной ситуации. Раньше в этот день было принято угощать нищих и обездоленных горячей едой, кто-то даже предлагал им кров и свою одежду. Максим Грек чаще всего заступался за сирот и вдов, у которых не осталось средств для выживания.

Что можно делать в Максимов день

3 февраля стоит примириться с теми, с кем вы в ссоре.



Если есть серьезные проблемы в жизни, нужно сходить в церковь и попросить о помощи. Максим Грек не отказывает даже в самых сложных ситуациях – так считали предки.

В этот день супруги выходили во двор, крепко держась за руки. Они верили в то, что Максим Грек сделает их союз еще более прочным. Не боялись молодые просить его о помощи, рассказывая о своих "больных" местах.

Что нельзя делать в Максимов день

Не нужно оставлять животных голодными. Иначе самому можно оказаться в таком положении.



Не стоит смеяться над ближними и игнорировать их просьбы: это приведет к беде в личной жизни.

Хозяйкам лучше отложить пуговицы в сторону. Если пришить их в Максимов день, потом будет не избавиться от проблем.

Если соседи просят соли, в этот день лучше отказать в просьбе. Считается, что вместе с солью из дома уходит благополучие и уют.

Приметы на 3 февраля 2022 года

1. Густой туман ранним утром предвещал раннюю весну.

2. О теплой и плодородной весне говорила ясная погода.

3. Большая луна поздней ночью сулила много урожая.

4. Если небо было "пустым", следующий год посева не будет.

Можете узнать о знаках зодиака, которым светит счастье в феврале.