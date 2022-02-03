Многим придется столкнуться с серьезным выбором

Луна находится в растущей фазе: это значит, что все сложнее становится концентрироваться на важных делах. В пятый лунный день лучше посвятить себя несложным делам: уделить время семье, отправиться на прогулку, помочь близким. День в знаке Рыбы будет благосклонен не ко всем знакам зодиака, но главное, как и всегда, поддерживать себя своими же силами.

Овен

Не стоит сомневаться в действиях. Если Овнам нужно будет принять решение, они могут колебаться. Звезды говорят, что действовать стоит решительно, без промедлений.

Телец

У Тельца хороший день для того, чтобы помириться с близкими. Раньше находился любой предлог: много работы, нет желания. Родные уже давно ждут, пока вы сделаете первый шаг.

Близнецы

4 февраля подойдет для любых начинаний: будь это первое свидание, или начало занятий по английскому языку. Астрологи советуют Близнецам отказаться от сильных физических нагрузок в этот день.

Рак

Старайтесь избегать резких слов и выражений. Они будут направлены в вашу строну: то есть все то, что вы скажете окружающим, сыграет против вас. Звезды сулят Ракам хороший день для новых знакомств.

Лев

04.02.2022 не стоит рисковать. Львам стоит хорошо обдумать все то, над чем предстоит поработать. Астрологи уверяют, вечер лучше провести в кругу семьи.

Дева

Неудачи случаются у всех, но Девы в этот день будут собирать их "на ходу". Вариант - остаться дома и никуда не выходить, – не сработает. Нужно быть предельно аккуратным во всем, особенно вопросов, связанных со здоровьем.

Весы

На помощь в трудной жизненной ситуации придут близкие люди. Весы часто хотят сделать все сами, но сегодня звезды советуют принять поддержку. И если есть жизненные силы, так же помочь кому-нибудь в ответ.

Скорпион

В первой половине дня откажитесь от деловых встреч: их лучше перенести на вечер. У Скорпиона выдастся непростой день на работе: не стоит распыляться на все вокруг. Лучше сконцентрировать внимание на чем-то одном.

Стрелец

Астрологи рекомендуют Стрельцам провести 4 февраля в компании родителей. Это зарядит энергией и их, и вас.

Козерог

В этот день стоит руководствоваться разумом. Главное – не суетиться, а делать все спокойно, размеренно. Козероги в этот день могут повстречать свою любовь или же начать новый этап в отношениях. Для этого стоит решиться на первый шаг.

Водолей

Водолею не стоит обращать внимание на мелкие промахи. Гораздо важнее то, что вы двигаетесь в правильном направлении. Этот день идеально подходит, чтобы помочь родным и близким.

Рыба

В первой половине дня появится масса идей, связанных с финансами. Это может быть задумка о новом проекте или реальное предложение от партнеров.

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