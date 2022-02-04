Гороскоп на 5 февраля 2022 года

Гороскоп на 5 февраля 2022 года
Фото: Утро.ру
Пришло время для принятия ответственных решений

В этот день Луна в знаке Скорпиона: самое время для начала движения в желаемом направлении. Астрологи отмечают, что для большинства знаков зодиака 5 февраля окажется решающим днем: им буквально придется сделать сложный выбор, зачастую не в свою пользу. Не стоит размениваться на мелочи: по лунному календарю правильнее сосредоточиться на одной, но важной задаче.

Овен

У Овнов первая половина дня для себя, вторая – для остальных дел. Если нарушить порядок, можно попасть в большую беду – так считают астрологи.

Телец

Большое количество накопившейся энергии нужно куда-то девать. Лучший выбор для Тельцов – сходить в тренажерный зал или на пробежку. Поначалу может казаться, что этого не достаточно: нужно уметь вовремя остановиться и сохранить оставшиеся силы для дальнейших подвигов.

Близнецы

Неожиданно могут появиться дела по дому из-за которых придется отложить важную встречу или романтический ужин. У Близнецов 05.02.2022 пройдет под нотой творчества. Звезды говорят, что нужно больше времени уделять себе.

Рак

Лучше помириться с тем, кто уже давно таит на вас обиду. В субботу не стоит начинать делать что-то новое, лучше подождать до начала следующей недели. У Раков в этот день случится приятное событие: это касается и личной жизни, и ситуаций на работе.

Лев

Окружающие будут понимать вас так легко, как никогда. При этом не стоит расслабляться: не забывайте про критическое мышление. У Львов, как и у Тельцов, 5 февраля много запасов энергии. Только вот им эксперты не рекомендуют заниматься физической активностью: лучше помочь близким или родным.

Дева

День не стоит начинать с переживаний о прошлом и будущем. Звезды сулят удачную субботу, вот только для этого Девам нужно находиться в моменте.

Весы

У Весов самый настоящий "день без конца": вы будете завалены большим количеством задач, справиться с которыми не под силу даже самому организованному человеку. Поэтому стоит попросить помощи даже в том случае, если вы ее никогда и ни у кого не просили.

Скорпион

Перенесите посещение врачей на другой день. 5 февраля, по возможности, стоит остаться дома и насладиться одиночеством. Только так Скорпионы смогут зарядиться энергией на следующую неделю.

Стрелец

День идеально подходит для встреч с друзьями и близкими. Про работу забывать тоже не стоит. Стрелец в попытке успеть все и сразу будет много нервничать: это не приведет ни к чему хорошему. Нужно постараться успокоиться еще до разгара конфликта.

Козерог

Получится разобраться и с домашними, и с деловыми вопросами. В этот день звезды сулят Козерогу большую удачу. Главное – не пропустить ее мимо, занимаясь куда более важными делами.

Водолей

У Водолеев хороший день для того, чтобы разобраться наконец со всеми финансовыми вопросами. Это касается долгов и денег, которых еще нет в вашей жизни. Возможно, стоит присмотреться к тому, чтобы начать зарабатывать на своем любимом хобби.

Рыбы

Непоследовательность в действиях не должна вас огорчать. У Рыб действительно все может валиться из рук, так говорят астрологи. Это не повод расстраиваться. Лучше занять себя полезными делами: например, записаться на прием к врачу или съездить к родителям.

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Анна Стрельцова
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