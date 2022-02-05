Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении-полузимницы

Приметы на 6 февраля: что нельзя делать в день Ксении-полузимницы
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Крестьяне в эту дату гадали, каким будет урожай

6 февраля православная церковь чтит преподобную Ксению Миласскую, которая считается покровительницей хлеба. Святая родилась в Риме под именем Евсения в зажиточной семье. С детства Ксения мечтала о церковной службе и потому не желала выходить замуж. И однажды, заручившись помощью служанок, переоделась в мужскую одежду и сбежала из дома.

Доплыла на корабле до Коса – острова в Эгейском море. Там сменила имя на Ксению, закрылась в уединении и стала служить Богу. Однажды отшельнице довелось повстречать пресвитера Павла, который перевез ее в город. Там Ксения построила на накопленные средства церковь, вскоре вокруг нее стала складываться община, и Павел постриг Ксению в монахини.

Традиции и обычаи

Ксения вела весьма скромный образ жизни. Церковное предание гласит, что употребляла она лишь хлеб. А в народе ее прозвали "Аксиньей", или "Ксенией-полузимницей". Считалось, что в этот день наступал зимний перелом. Однако не слишком радовались: вторая половина зимы всегда была суровее первой.

Люди следили за ценами на хлеб на ярмарках и рынках. Если стоимость повышалась – готовились к скудному урожаю. А если понижалась – надеялись на хороший урожай. И со дня преподобной, считал народ, нужно съесть столько же до нового урожая, сколько уже съедено.

Что нельзя делать в день Ксении-полузимницы

В Аксиньев день не скупались и не отказывали нуждающимся в помощи. Помогать неимущим в такой день считалось большим благом.

В особенном почете было оказание посильной помощи торговцам, которые занимались продажей еды. Так старались снискать удачу в хозяйственных делах. А еще нельзя было издеваться и унижать слабых, чтобы не вызвать гнев Святой и не встретить за это наказания в виде проблем со здоровьем.

Так как запасы подходили к концу, а до озимых оставалось еще довольно много времени, 6 февраля старались не ужинать. Иногда ужинали старики.

Приметы на 6 февраля

  • Погода оказалась хорошей – весна будет такой же;
  • Разыгралась метель – проблемы с урожаем;
  • Ставить квас – к неурожайному году.
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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