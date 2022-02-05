Каким окажется это февральское воскресенье, подскажут звезды

Луна, которая продолжает убывать, остается в Стрельце – это время для сильных, инициативных и целеустремленных людей. Но энергия – вещь крайне ценная. Ее стоит поберечь. А значит, нужно распределить свои силы так, чтобы основная энергия приходилась на самые важные дела.

Овен

У Овнов больших проблем нет: им по плечо любые горы и моря. Можно быстро расправиться с замаячившей на горизонте проблемкой. В делах нужно заручиться поддержкой родственников и друзей.

Телец

В работе можно преуспеть без особых напряжений. Существует вероятность извлечения финансовой прибыли из нового сотрудничества. А в работе, как и в любви, все средства хороши.

Близнецы

Для Близнецов по силам построить отличное будущее с конкурентной зарплатой и бесконечными перспективами. Достичь успехов реально за счет внутреннего самообладания и выдержки. Радуйтесь всем встречам с друзьями и каждому совету от коллеги.

Рак

Обсуждение реальных вопросов и деловых встреч лучше всего перенести на будний день. Пока что соберитесь с мыслями, отдохните, проведите время с друзьями. Купите полезные вещи для дома и подумайте, чем можно скрасить быт.

Лев

Чтобы провести рабочие встречи и решить серьезные вопросы, лучше отдохните пару дней со спокойной душой. Не терпится работать – встречайте коллег прямо в коридоре своего дома. Но будьте осторожны: перегибы с работой не щадят здоровье Львов.

Дева

Лучше всего решить все семейные вопросы в будние дни – чтобы в выходные мирно, без противоречий отправиться на совместный отдых. Так будет лучше и для Дев, и для их детей.

Весы

Необдуманные поступки грозят непредвиденными последствиями. Поэтому несколько раз подумайте перед тем, как на что-то решиться. Экономьте средства, не расходуйте деньги попусту. Они вам еще понадобятся.

Скорпион

Преодоление всех накопившихся трудностей еще ничего не меняет – как только вы распутаете один ком, увидите, что есть еще один, более крупный и объемный. Посидите, отдохните, и снова делайте то, что полагается.

Стрелец

Не нужно поддаваться панике, волнениям и лишним переживаниям. Отправьтесь в поездку за город, покатайтесь на лыжах, да и вообще смените обстановку – лишним точно не будет.

Козерог

Неплохие прогнозы на 06.02.2022 обещают Козерогам звезды по поводу финансовых дел. В будущем можно хорошо преуспеть. Главное – быть в нужное время в нужном месте и держать нос по ветру. Больше информации – больше возможностей и шансов.

Водолей

Отложите в сторону домашние хлопоты – пришло время развеяться и отправиться на снежную прогулку. Сделайте себе приятное. Купите то, что приглянулось душе, сходите на самый интересный фильм.

Рыбы

Вашего участия потребуют 6 февраля разве что самые неотложные дела. Но они, кажется, пока что не дают о себе знать. Так что сейчас можно отдыхать и душой, и телом.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака в феврале нужно ждать глубоких перемен.