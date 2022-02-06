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В народе 7 февраля называют также днем Григория –
весноуказателя. Много примет на этот день связано с погодой.
Особенно важно в Григорьев день вершить добрые дела. Также принято было добрым словом вспоминать и тех, кто кому-то помог.
Рассказывать о своих хороших поступках нельзя – это дурная примета.
Ругаться, говорить плохие слова и желать зла другим не стоит. Все, что вы произнесли в этот день, может вернуться бумерангом.
Плохой приметой считалось плеваться – это навлечет неудачи.
Стричь волосы и делать маникюр 7 февраля не стоит. Иначе можно заболеть.
Суеверные считали, что рассказывать о своих планах в этот день никому нельзя. Иначе все задуманное не сбудется.
Дурной приметой считалось, если мужчина возвращался домой с пустыми руками. Домой можно принести, например, хлеб. Это привлечет удачу и достаток в семью.
По погоде в первой половине дня предсказывали, какой будет первая половина зимы в грядущем году.
Если синицы щебечут – значит, скоро ударят морозы.
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