Масленица-2022: что нельзя делать и как праздновать

Масленица-2022: что нельзя делать и как праздновать
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Семь дней гуляний - не только поедание блинов, но и подготовка к Великому посту

В этом году Масленица выпадает на период с 28 февраля по 6 марта. Старинный народный праздник, который восходит еще ко временам славянского язычества на территории современной России, отмечается традиционно православными христианами еще перед началом Великого поста и за одну неделю до Пасхи. А потому ежегодно отмечается всегда в разные дни.

Символ праздника – проводы зимнего сезона и наступление весны. Такое знаменательное событие отмечали еще восточные славяне . Праздник необходимо справлять в дату равноденствия весны. А затем праздновали его всю неделю.

Традиции и обычаи

Как празднуется Масленица, знает, наверное, каждый ребенок, которому доводилось поесть блинов на гуляниях, покататься на санках со снежной горки и посмотреть, как в центре города сжигают чучело. По поверьям предков, блин олицетворяет само Солнце, который, конечно, предвещает наступление весны. Считалось, что блины на Масленицу должны быть на накрытом столе в каждом доме.

Сжигание чучела – чуть ли не самый важный ритуал этого праздника. Обычно для "жертвоприношения" лепят из соломы огромную куклу, которую необходимо нарядить в одежду. Сжигаемое чучело вместе с пеплом уносит все беды, недуги и горести празднующих.

И на каждый день праздника приходятся свои особенности и традиции. В понедельник, к примеру, нужно расхаживать по дворам соседей и распевать песни. Хозяйки тем временем выпекали блины. А во вторник начинались смотрины для молодых, чтобы соединить одинокие сердца. Тогда же и начинались забавы со снежками и катаниями на санках.

В среду поедали блины, устраивая гастрономические соревнования – у кого получилось вкуснее. В тот же день было принято ходить к теще с угощением. Ну а в четверг гуляния проводили с особым размахом – водили хороводы и гуляли всю ночь.

В пятницу тещ снова угощали блинами, чтобы с мамой жены всегда складывались хорошие отношения. В субботу было принято приглашать золовку (сестру мужа) вместе с остальным родственниками супруги. Та угощала всю сторону мужа блинами. И, наконец, в воскресенье устраивался "Прощеный день" – отправлялись в церковь, просили прощения и прощали.

Что нельзя делать в Масленицу

Один из самых известных запретов – налегание на мясное. Отдавали предпочтение рыбе, икре и овощам с молочными продуктами. Неделя-то сырная. Под табу – запреты и сквернословия, склоки. Скоро Великий пост – к нему уже морально готовились. Дом всегда должен быть убран для гостей.

Нельзя встречать и провожать Масленицу без блинов – все походы в гости и гуляния "заедались" именно этим блюдом. 

Игорь ЛУКЬЯНОВ
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