Какие препятствия и сюрпризы ждут все знаки зодиака – в нашем прогнозе

Звезды расскажут, что готовит грядущий день.



Овен

У Овнов понедельник будет довольно напряженным. Звезды советуют тщательно обдумывать все слова и поступки. Возможно, вам сделают заманчивое деловое предложение.

Телец

У представителей этого знака 7 февраля намечается повышение на работе. Однако важные переговоры лучше перенести на другой день. Вечер звезды рекомендуют провести в романтической обстановке.

Близнецы

День весьма удачный для общения. Смело назначайте переговоры и не сомневайтесь в своих силах. Не пренебрегайте советами опытных коллег и друзей.

Рак

Удачный день для крупных покупок. Однако легкомысленного шоппинга лучше избегать – не растрачивайте деньги на пустяки. От ремонта и смены жилья звезды советую воздержаться.

Лев

Если вы давно недовольны своей работой, но боялись сменить ее – подходящее время настало! Звезды говорят, что в понедельник вы можете встретить человека, который серьезно поможет вам в профессиональной сфере.

Дева

Девам 7.02.2022 будет везти во всем. День хорош не только в деловой сфере – вероятны романтические знакомства и приятные сюрпризы. Семейным Девам звезды советуют больше времени уделять близким.

Весы

Благоприятный день для командировок и заключения соглашений. 7 февраля появится возможность улучшить материальное положение. Вечером постарайтесь как следует отдохнуть – сходите в кино или ресторан, посетите выставку.

Скорпион

Понедельник стоит посвятить постановке целей на будущее. Если вы решили сменить сферу деятельности – время удачное. Вечером проведите время с любимым человеком.

Стрелец

Постарайтесь в понедельник контролировать эмоции. Иначе не избежать финансовых потерь, предупреждают звезды. Также стоит доверять своей интуиции в важных вопросах. Благоприятный день для покупки автомобиля.

Козерог

Деловые переговоры стоит перенести на другой день. Также постарайтесь не брать 7 февраля кредитов и не просить в долг. Хороший день для покупок. Воздержитесь от употребления алкоголя и тяжелой пищи.

Водолей

Звезды предрекают судьбоносные перемены. Тем, кто работает с документами, стоит быть внимательнее. В понедельник постарайтесь провести время с близкими.

Рыбы

У Рыб удачный день в сфере бизнеса. Переговоры пройдут успешно, не исключена выгодная сделка. Однако стоит оставаться начеку – иначе могут быть денежные потери. Звезды также советуют заняться здоровьем.