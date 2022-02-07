Гороскоп на 8 февраля 2022 года

Гороскоп на 8 февраля 2022 года
Фото: depositphotos.com
Будьте готовы к финансовым трудностям и рассчитывайте только на себя

Звезды говорят, что в этот день не стоит ждать случайных исходов и неожиданных успехов. Растущая луна в Тельце способствует тому, что ситуацию можно будет изменить лишь своими силами. Кроме того, следует быть осторожнее с деньгами. Лучше избегать спонтанных трат. 

Овен

8 февраля Овнов может ждать разочарование в рабочих делах. Звезды советуют представителям этого знака заняться планированием бюджета. А вечер сулит приятное свидание со второй половинкой. 

Телец 

Представителям этого знака сегодня следует не быть рассеянными – иначе высок риск потерять что-то очень дорогое и важное. День сулит гармонию в любовных делах. Звезды советуют провести этот день с максимально положительным настроением где-нибудь на свежем воздухе. 

Близнецы 

Дайте сегодня волю вашему креативу и фантазии – из этого обязательно выйдет что-то новое и стоящее. Кроме того, Близнецы будут крайне общительны и дружелюбны, так что это хороший шанс обзавестись новыми знакомствами. А вот от азартных игр лучше воздержаться. 

Рак 

Будьте готовы сегодня приложить усилия, чтобы извлечь максимальную выгоду из дел. Пригодятся также решительность и инициативность для решения рабочих вопросов. Главное – сохранять спокойствие и не вестись на провокации. 

Лев 

Сегодня вас может ждать судьбоносное знакомство с самым неожиданным исходом. Осторожнее отнеситесь к тратам, иначе есть высокий риск остаться без финансов. Звезды советуют провести этот день дома с близкими, чтобы как следует отдохнуть. 

Дева

Будьте осторожны на улице и следите за своими деньгами – есть риск, что вас попытаются обокрасть. В рабочих делах следует прислушиваться к людям, которым вы доверяете, так вы по-новому увидите сложившуюся ситуацию. И не берите на себя те обязательства, которые не сможете выполнить. 

Весы 

Представителей этого знака могут ждать неприятные ссоры и конфликты. Постарайтесь извлечь из слов ваших коллег максимум полезной информации за сегодня. А вечером вас может ждать серьезный разговор с друзьями. 

Скорпион

 

Вас ждет довольно эмоциональный день, потому рабочие дела лучше отложить на более благоприятное время. Если чувствуете, что раздражение и гнев берут верх, лучше на время воздержаться от общения и привести голову в порядок. И будьте сегодня искренними с семьей и друзьями, иначе есть риск поссориться. 

Стрелец 

Сегодня у вас есть возможность обрести новые полезные навыки. Будьте практичными, это поможет миновать возможные неудачи и ошибки. Лучше воздержаться от мимолетного флирта – из-за этого могут возникнуть проблемы в ваших постоянных отношениях. 

Козерог 

Первая половина дня окажется довольно сложной – придется работать не с самыми приятными людьми, поэтому запаситесь терпением и контролируйте свои эмоции. Подумайте о том, чего хотите в будущем, и эти планы вскоре будут реализованы. День также благоприятен для карьерного роста. 

Водолей 

Не будьте сегодня сильно категоричными, иначе возникнут недопонимания с близкими людьми. Легкомысленность может сыграть с Водолеями злую шутку и в результате есть риск потерять что-то ценное. Вечер хорош для того, чтобы провести его с друзьями на какой-нибудь вечеринке. 

Рыбы 

Сегодня вы наконец сможете приобрести то, что так долго планировали. Однако чтобы успех пришел, следите за своими эмоциями, чтобы никого не задеть. А вот вечер сулит понимание со стороны близких и поддержку любимого человека. 

Марина ДИАНОВА
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