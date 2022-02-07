Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора-Поминальника

Приметы на 8 февраля: что нельзя делать в день Федора-Поминальника
Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look / www.globallookpress.com
В этот день умершие родственники попытаются связаться с вами

Считается, что в день Федора, или по-другому Федора-Поминальника души покойных тоскуют по семье и пытаются вернуться в родной дом. 

Что можно делать 8 февраля 

В этот день важно отдать память мертвым членам семьи, чтобы они не попытались прийти к вам в дом. Для этого нужно либо посетить их могилы, либо сходить в церковь и помолиться за упокой. Само жилище лучше окропить святой водой, так души мертвых не смогут напугать живых. 

Следует также накрыть стол с ритуальными блюдами на ночь, чтобы порадовать покойных родственников. 

8 февраля следует быть чистым и носить только чистое. Дело в том, что это поможет уберечь себя от плохих людей и даже от нечисти. 

Что нельзя делать в день Федора-Поминальника

  • 8 февраля не рекомендуется долго смотреть в зеркало – в отражении можно случайно увидеть нечистую силу. 
  • Также девушкам лучше не заводить знакомство с противоположным полом. Считается, что облик юноши может принять нечисть, которая сначала привлечет девушку, а потом вытянет из нее всю душу. 
  • Не следует в день Федора делать уборку и подметать полы. Таким образом можно случайно лишить себя удачи и успеха. Лучше посвятить этот день отдыху от домашней работы. 

Приметы на 8 февраля 2022 года 

В этот день принято гадать по гороху. Если горошины положить на блюдо, и они покатятся со звоном – впереди сильный трескучий мороз. А если же они покатятся тихо – ожидается мягкий снегопад. 

Какая погода стоит в этот день, такую следует ждать и весну. 

Если день морозный, а закат солнечный – скоро будет стужа.

Марина ДИАНОВА
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