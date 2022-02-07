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Считается, что в день Федора, или по-другому Федора-Поминальника души покойных тоскуют по семье и пытаются вернуться в родной дом.
В этот день важно отдать память мертвым членам семьи, чтобы они не попытались прийти к вам в дом. Для этого нужно либо посетить их могилы, либо сходить в церковь и помолиться за упокой. Само жилище лучше окропить святой водой, так души мертвых не смогут напугать живых.
Следует также накрыть стол с ритуальными блюдами на ночь, чтобы порадовать покойных родственников.
8 февраля следует быть чистым и носить только чистое. Дело в том, что это поможет уберечь себя от плохих людей и даже от нечисти.
В этот день принято гадать по гороху. Если горошины положить на блюдо, и они покатятся со звоном – впереди сильный трескучий мороз. А если же они покатятся тихо – ожидается мягкий снегопад.
Какая погода стоит в этот день, такую следует ждать и весну.
Если день морозный, а закат солнечный – скоро будет стужа.
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