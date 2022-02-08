Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в Златоустов день

Приметы на 9 февраля: что нельзя делать в Златоустов день
Фото: K. Salminen/blickwinkel/www.globallookpress.com
Нужно уделить внимание домашнему очагу

В Златоустов день всегда по-особенному относились к огню. Считалось, что печь нужно топить не так, как обычно. Поленья должны были загореться одновременно, чтобы печь озарилась золотым пламенем, и тогда семью будут ждать достаток и благополучие.

 Что можно делать 9 февраля 

В современных реалиях далеко не в каждом доме есть возможность затопить печь или камин, поэтому в квартире следует зажечь свечу. Если она будет гореть весь день в главной комнате, то семья запасется здоровьем и миром на весь год.

В этот день следует молиться Иоанну Златоусту о помощи в учебе и о духовных силах.

9 февраля приготовьте большой и вкусный пирог. Начинка может быть любой – рыба, мясо, грибы. Главное, пирог нужно съесть каждому из домочадцев. 

Что нельзя делать в Златоустов день

Так как огонь в доме должен гореть весь день, нельзя чистить печь. В современной квартире же воздержитесь от мытья кухни, плиты и любой поверхности, где готовится еда. 

Воздержитесь от покупки одежды и обуви. Считается, что в этот день нечистая сила накладывает на вещи порчу, и вместе с покупкой высок риск приобрести проблемы со здоровьем и невезение в личной жизни. 

В этот день также не следует дарить и принимать подарки, это может принести неприятности. Если же человек родился 9 февраля, в обмен на подарок имениннику следует вручить дарителю монетку. 

 Обжечься, порезаться или удариться в Златоустов день считается нехорошей приметой – может случиться беда.  

Приметы на 9 февраля 2022 года 

Если сугроб после метели с закругленной верхушкой, летом следует ждать хороший урожай.

Запотевшие окна дома сулят скорое наступление морозов. 

Марина ДИАНОВА
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