Эти драгоценные камни принесут богатство своему владельцу

Эти драгоценные камни принесут богатство своему владельцу
Фото: pixabay.com
При правильном использовании они привлекут поток финансов

Еще с древних времен известно, что некоторые драгоценные камни при правильном хранении дома или в офисе выступят в роли некого магнита для денег.

Одним из магических камней является зеленый авантюрин. Он напрямую связан с чакрой сердца и пригодится в том случае, если вы потеряли средства из-за неразумных действий. Его также можно использовать при смене работы или открытии бизнеса. Другой камень, активирующий сердечную чакру – желтый сапфир. С его помощью получится визуализировать свои желания. 

Чтобы привлечь к себе наличные деньги, вам пригодится цитрин, пирит или изумруд. Цитрин нужно хранить непосредственно в кошельке, и тогда финансовый приток будет обеспечен. Пирит по-другому называют "золотом дураком" и считают, что именно этот камень является символом денежного изобилия и удачи. Изумруд же пригодится тем, кто планирует совершать сделки с недвижимым имуществом. 

Если у вас есть долги, здесь поможет гранат. Более того, он привлечет новый доход. Если же человек считает, что он недостоин больших сумм денег, снять такой блок сможет зеленый нефрит. Малахит выступит в роли оберега от денежных неудач и потерь, а синий сапфир позволит укрепить достаток человека и поможет получать доход даже в тяжелые периоды жизни. 

Для того, чтобы действие каменей вступило в силу, необходимо хранить их в первом левом углу квартиры или рабочего пространства. Можно также носить их с собой в кошельке или же хранить на рабочем месте.  

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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