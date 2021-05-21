В Пентагоне заявили о подлинности видео с пролетающим над Калифорнией НЛО

В Пентагоне заявили о подлинности видео с пролетающим над Калифорнией НЛО
Фото: pixabay.com
продолжениеАмериканские подлодки наткнулись под водой на загадочные объекты
Минобороны намерено подробно изучить материал

Обнародованное в 2019 году видео с неопознанным летающим объектом, автором которого является популярный документалист и кинорежиссер Джереми Корбелл, является подлинным. Об этом заявили представители Пентагона.

На опубликованных кадрах можно заметить перемещение в воздушном пространстве неопознанного объекта. Как отмечает источник, само видео сделано над городом Сан-Диего в Калифорнии.

После маневрирования объект направился в сторону корабля USS Omaha. Сам документалист утверждал, что НЛО исчез из поля зрения после того, как вошел в воду. После этого на поиски объекта направили подлодку, однако операция не увенчалась успехом.

Недавно же Минобороны Соединенных Штатов подтвердило подлинность видеозаписи, заявив, что материал в скором времени рассмотрит целевая группа ведомства профильного направления. Ее сформировали в прошлом году для "сбора данных о происхождении" подобного рода явлений, пишет NBC News.

По словам бывшего президента США Брака Обамы, в засекреченных архивах также имеются изображения с запечатленными на них НЛО. Однако, считает бывший глава государства, необычную траекторию полета объектов нельзя описать с помощью логики.

Экс-лидер Соединенных Штатов признался в эфире "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом", что во время своего президентского срока попытался узнать о местонахождении лабораторий по изучению инопланетян и их средств передвижения по космосу. В итоге же политик решил изучить в подробностях информацию в архивах оборонного ведомства.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость236095
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А санкции ввели против инопланетян?
гость
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П-здешь! Это бэтмен был! Он туда ¢рать лётает каждый день, не по разу.
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