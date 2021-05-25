Неопознанное тело появилось у военного корабля

Военно-морские силы Соединенных Штатов обнаружили под водой неопознанные объекты, которые двигались на высокой скорости. Как отмечает источник, факт обнаружения произошел еще за несколько недель до того, как Министерство обороны обнародовало отчет об НЛО.

По информации источника, эксперты не могут объяснить феномен, несмотря на фиксацию данных гидролокаторами. Речь идет о неопознанном объекте, который, как утверждает издание The Mirror, появился у военно-морского корабля-невидимки. Остальные подробности не приводятся.

В ряде американских СМИ также утверждается о том, что компрометирующие фото распространились в открытых источниках после проведения официального расследования. Его готовит Конгресс для последующего отчета в июне 2021 года.

Не так давно экс-лидер Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что во время своего президентства изучал вопрос об НЛО, подняв архивы Пентагона. В эфире "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" политик с таинственным видом заявил, что обнаружил некие доказательства.

Позднее ситуацию прокомментировал и президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявивший корреспондентам о том, что не желает слышать от журналистов устоявшиеся мемы по теме неопознанных летающих объектов. Глава государства порекомендовал СМИ уточнить у своего предшественника, соответствует ли сказанное им действительности.

Ранее представители Пентагона заявили, что распространенное двумя годами ранее в Сети видео с неопознанным объектом, который заснял режиссер Джереми Корбелл, является подлинным.





