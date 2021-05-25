Американские подлодки наткнулись под водой на загадочные объекты

Американские подлодки наткнулись под водой на загадочные объекты
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеРазведчики США объяснили увиденные военными НЛО экспериментами России
Неопознанное тело появилось у военного корабля

Военно-морские силы Соединенных Штатов обнаружили под водой неопознанные объекты, которые двигались на высокой скорости. Как отмечает источник, факт обнаружения произошел еще за несколько недель до того, как Министерство обороны обнародовало отчет об НЛО.

По информации источника, эксперты не могут объяснить феномен, несмотря на фиксацию данных гидролокаторами. Речь идет о неопознанном объекте, который, как утверждает издание The Mirror, появился у военно-морского корабля-невидимки. Остальные подробности не приводятся.

В ряде американских СМИ также утверждается о том, что компрометирующие фото распространились в открытых источниках после проведения официального расследования. Его готовит Конгресс для последующего отчета в июне 2021 года.

Не так давно экс-лидер Соединенных Штатов Барак Обама заявил, что во время своего президентства изучал вопрос об НЛО, подняв архивы Пентагона. В эфире "Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом" политик с таинственным видом заявил, что обнаружил некие доказательства.

Позднее ситуацию прокомментировал и президент Соединенных Штатов Джо Байден, заявивший корреспондентам о том, что не желает слышать от журналистов устоявшиеся мемы по теме неопознанных летающих объектов. Глава государства порекомендовал СМИ уточнить у своего предшественника, соответствует ли сказанное им действительности.

Ранее представители Пентагона заявили, что распространенное двумя годами ранее в Сети видео с неопознанным объектом, который заснял режиссер Джереми Корбелл, является подлинным.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость255849
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Как выяснилось потом, это были Петров и Боширов с аквалангами!
Гость249641
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ни кого не трогают а пиндосов как всегда.
Гость236971
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Андрей
Это петров башировым с новичком плыли
:))))))))))))))))))
Гость ссср был гораздо сильнее в военном отношении,но потерпел поражение в холодной войне
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На канале тв 25 ,который уже закрыли,была передача,где ученый из россии-ссср говорил ,что точно рассчитал все возмущения орбиты Земли и пришел к выводу,что на орбите Земли есть еще одна планета,которая находится постоянно за солнцем Более того, телескоп Хаблл США засек сигнал с этой планеты Они говорили на Казахском и Шумерском языках Беболат ТС
Гость248842
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Неопознанный объект матерился на русском и обещал начистить рыло!
Гость244006
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Чего только с перепугу не увидишь.В мире уже привыкли ко всяким неопознанным предметам и что.Я думаю что Нептун лично приплыл Байдена на путь истинный наставить.
Дмитрий
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Андрей
Это петров башировым с новичком плыли
В их команде, появился новичок ?!?!?!
Интересно, кто же этот незнакомец !!!
Андрей
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Это петров башировым с новичком плыли
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