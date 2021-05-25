Солнечная активность нарастает

На Земле в ближайшие часы начнется магнитная буря. Она затянется на три дня, предупредили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Активность главной звезды Вселенной нарастает. На это указали приборы, наблюдающие за ее поведением в космосе.

Ранее за несколько дней на Солнце произошло 17 вспышек. Выбросы от них ушли и в сторону нашей планеты. Это и вызовет бурю уже сегодня вечером.

Во вторник, 25 мая, около 22:00 состояние геомагнитного поля изменится. Из-за первого соприкосновения с Землей выброшенных солнечных масс оно будет слабовозмущенным.

Завтра рано утром, до 04:00, грянут первые магнитные бури. Каждая из них затянется на три – шесть часов.

Такое состояние продлится допоздна 27 мая. Мощность "шторма" не превысит двух баллов из пяти возможных. Это связано с направлением выброса масс. Оно было немного смещено от направления на Землю, что и смягчит силу удара, пояснили в ФИАН.

Из-за магнитных бурь может нарушиться радиосвязь, сбиться работа спутников, энергетических систем и космических аппаратов. Есть вероятность появления полярного сияния.

Во время, когда они происходят, метеозависимые люди должны быть осторожнее. Им нужно ограничить нагрузку, меньше волноваться, избегать стрессов, побольше отдыхать и чаще выходить на прогулки.

На днях ученые рассказали, что мощная солнечная буря очень скоро накроет Землю. Объединение двух пятен на Солнце приведет к сильной вспышке.