На Юпитере и Сатурне могут идти дожди из гелия – ученые

На Юпитере и Сатурне могут идти дожди из гелия – ученые
Фото: pixabay.com
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Необычное явление имеет объяснения

Ученые подтвердили, что на Юпитере и Сатурне могут выпадать осадки в виде гелия – так называемые гелиевые дожди. Об этом сообщает издание Nature.

В международную исследовательскую группу вошли представители Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса, ученые из Французской Комиссии по альтернативным источникам энергии и атомной энергии, а также специалисты из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли.

Используя специальные лабораторные условия, эксперты воссоздали среду, близкую к той, что царит на газовых гигантах. При помощи алмазных наковален команда сжала смесь водорода и гелия. Затем ученые прибегли к лазерному излучению в установке OMEGA, чтобы спровоцировать сильные удары волн и еще больше сжать образец, а после нагреть его до нескольких тысяч градусов.

Специалисты пришли к выводу, что при подобных условиях водород и гелий разделяются. Во время проведения опыта температура и давление были близки к показателям, провоцирующим превращение водорода в жидкий металл, передает МИР24.

"Наши эксперименты показывают доказательства давнего предсказания: существует диапазон давлений и температур, при которых эта смесь становится нестабильной и разделяется", – говорится в публикации.

Ученые добавили, что дождь из гелия может идти как на Юпитере, так и на Сатурне. 

Ранее астрономы высказались о возможном происхождении таинственной планеты X. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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