Корейский бренд Hyundai готовит к выпуску телевизоры на ОС Салют

Корейский бренд Hyundai готовит к выпуску телевизоры на ОС Салют
Операционная система разработана российской командой SBER

Международная корпорация Hyundai начинает производство новой линейки телевизоров с интерактивным помощником Салют ТВ. Благодаря операционной системе, разработанной российской командой SBER, привычный телевизор станет универсальным "умным" экраном, способным удовлетворить растущую потребность пользователей в различных цифровых технологиях.

С помощью ОС "Салют ТВ" телевизор Hyudai можно будет использовать как для просмотра телеканалов, кино, сериалов, мультфильмов, так и для игр, прослушивания музыки, заказа продуктов на дом. Виртуальный ассистент обеспечит доступ к тысячам приложений в SmartMarket и поможет по-новому взглянуть на домашние развлечения и организацию досуга всей семьи.

ОС "Салют ТВ" интегрируется в оборудование в процессе производства техники на заводе и затем автоматически обновляется при каждом подключении ТВ к интернету. Управлять интеллектуальным помощником можно будет на телевизионном экране с помощью специально пульта.

Первые модели телевизоров со встроенной системой "Салют ТВ" будут доступны в большом наборе различных диагоналей с изображением Ultra HD качества. В дальнейшем Hyundai планирует продолжить цифровую трансформацию устройств для обеспечения прямого доступа к онлайн-контенту и услугам. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

"Нафтогаз" предупреждает: запуск "Северного потока-2" может обернуться войной

Украинская сторона опасается потерять и транзит российского газа

Суд представил свидетельства об обстреле "Боинга" MH17 украинским "Су"

На процессе появились противоречащие друг другу версии обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей