Корейский бренд Hyundai готовит к выпуску телевизоры на ОС Салют

Операционная система разработана российской командой SBER

Международная корпорация Hyundai начинает производство новой линейки телевизоров с интерактивным помощником Салют ТВ. Благодаря операционной системе, разработанной российской командой SBER, привычный телевизор станет универсальным "умным" экраном, способным удовлетворить растущую потребность пользователей в различных цифровых технологиях.

С помощью ОС "Салют ТВ" телевизор Hyudai можно будет использовать как для просмотра телеканалов, кино, сериалов, мультфильмов, так и для игр, прослушивания музыки, заказа продуктов на дом. Виртуальный ассистент обеспечит доступ к тысячам приложений в SmartMarket и поможет по-новому взглянуть на домашние развлечения и организацию досуга всей семьи.

ОС "Салют ТВ" интегрируется в оборудование в процессе производства техники на заводе и затем автоматически обновляется при каждом подключении ТВ к интернету. Управлять интеллектуальным помощником можно будет на телевизионном экране с помощью специально пульта.

Первые модели телевизоров со встроенной системой "Салют ТВ" будут доступны в большом наборе различных диагоналей с изображением Ultra HD качества. В дальнейшем Hyundai планирует продолжить цифровую трансформацию устройств для обеспечения прямого доступа к онлайн-контенту и услугам.