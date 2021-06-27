В Сети появился ролик с высадкой на планету аппарата "Чжужун"

Человечество продолжает осуществлять серьезные прорывы в освоении космических пространств. Так, созданный китайскими учеными марсоход "Чжужун" уверено перемещается по поверхности Красной планеты. Кадры с триумфом Пекина появились в интернет-пространстве.



Завораживающий видеоролик разместили эксперты Национального космического управления Поднебесной. На кадрах запечатлен момент высадки китайского космического аппарата на Красной планете.

Зрители получили прекрасную возможность полюбоваться на перемещение марсохода по планете, которая находится на расстоянии сотен миллионов километров от Земли. Также на видео попал момент раскрытия парашюта космического аппарата.

Напомним, марсоход "Чжужун" (в китайской мифологии этим словом называют огненное божество) отправился в космическое путешествие к Марсу почти год назад – торжественный запуск летательного аппарата состоялся 23 июля 2020 года. 22 мая техника успешно добралась до Красной планеты и сейчас активно изучает ее поверхность. Среди целей марсохода – исследование марсианского грунта, атмосферы и ионосферы.

Возможно, эта экспедиция прольет свет на будоражащий многих представителей человечества вопрос: есть ли жизнь и движение на Марсе. В том году исследователь Скотт Уаринг изучил снимки, сделанные предшественником "Чжужуна" марсоходом "Спирит" в 2009-м году. Тогда ученый пришел к выводу, что на Красной планете "прыгают камни".