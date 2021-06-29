На Красной планете точно некогда существовали озера

Несмотря на то, что космический аппарат Curiosity уже долгое время не функционирует на Марсе, ученые продолжают анализировать данные, которые удалось ему собрать. Так, недавно исследователи выяснили, что на Марсе могла существовать жизнь.

Эксперты проанализировали глину, которую марсоход собрал из картера Гейл. В ней нашли остатки неких минералов. Оказалось, что эти вещества тесно связаны с глауконитовыми глинами, которые есть и на Земле. Это говорит о том, что некогда на Красной планете были стабильные условия – температура от -3°C до +50°C, а вода в картере Гейл имела нейтральный уровень pH.

Ученая Элизабет Лоса-Адамс из испанского Университета Виго подчеркнула, передает The Daily Mail, что новое открытие говорит о том, что на Марсе была жидкая вода.

Кроме того, наличие такое глины говорит о том, что на Марсе могли быть необходимые геохимические параметры для существования потенциальных организмов.

Телеканал "МИР24" подчеркивает, что ученым давно известно – картер Гейл некогда был большим озером. Однако до этого момента исследователи не знали, была ли в водоеме жизнь. Данные с Curiosity помогли определить химический состав воды, которая там была три с половиной миллиарда лет назад. Исследователи полагают, что там действительно могли жить некие организмы, которые, вероятно, исчезли после потери Марсом воды и атмосферы.