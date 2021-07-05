Чем ближе планета к Солнцу, тем больше в ее ядре железа

Команда ученых из Японии и Соединенных Штатов представила общественности новое исследование планеты Меркурий. Оно опубликовано на сайте Progress in Earth and Planetary Science. Специалисты утверждают, что его необыкновенное строение может быть связано с солнечным магнетизмом.

Как уточняет телеканал "МИР 24", до этого ученые считали, что у Меркурия необычайно тонкая мантия из-за столкновения небесных тел о поверхность планеты. Крупные метеориты и послужили причиной уничтожения большей части внешней оболочки Меркурия. Однако согласно новой гипотезе всему виной солнечный магнетизм.

Когда молодая Солнечная система только начинала формироваться, желтая звезда притягивала к себе железо, постепенно скопились облака из газа и пыли. Затем, когда Солнце сформировалось и планетная система начала остывать, эти газ и пыль начали принимать форму. Те образования, который находились ближе всего к Солнцу, накопили больше элементов железа, так как магнетизм там гораздо сильнее. Следовательно, у планет далеко от Солнца железа меньше. Затем началось формирование планет: пыль и газ смешались друг с другом и остыли. А потом силы гравитации погрузили железо в ядра планет.

Ученые утверждают, что доля и плотность железа в планетарном ядре согласуется с силой магнитного поля вокруг Солнца, когда оно только формировалось. Поэтому железо в ядре Меркурия насчитывает примерно три четверти от его общей массы.