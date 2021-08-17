Космическое тело приблизится к нашей планете 21 августа

Представители Московского планетария предупредили о том, что к Земле летит потенциально опасный астероид – 2016 AJ193. Их слова приводит РИА "Новости".

Опасным космическое тело считается потому, что оно пролетит около нашей планеты на расстоянии примерно 3,4 миллиона километров. Такая дистанция оценивается как очень близкая.

Диаметр астероида составит около 1,4 километра. Сближение произойдет в субботу, 21 августа.

К счастью, данный "космический убийца" не опасен для землян, передает URA.RU.

Ранее футуролог Карим Джебари назвал вероятные сценарии гибели человечества. Среди них – конец света, вызванный падением астероида.