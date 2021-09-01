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Мощная солнечная буря способна привести к настоящему интернет-апокалипсису на нашей планете. К такому выводу пришла специалист по высоким технологиям из Соединенных Штатов Америки.
Эксперт провела тщательный анализ всех имеющихся в ее распоряжении данных. Профильные специалисты много лет накапливают информацию о таком природном явлении и его последствиях. В итоге ученая из Калифорнии Сангита Абду Джиоти заявила, что мощные волнения на главной для нашей галактики звезде могут серьезно навредить современной цивилизации и вывести ее из строя на несколько дней.
Впрочем, пока таких агрессивных выбросов не предвидится. В прошлый раз масштабные волнения на Солнце произошли в 1859-м году. Тогда по всему миру вышли из строя телеграфы.
Однако, в любом случае, человечество должно быть готово к такого рода катастрофе. Учитывая уровень нашей зависимости от интернет-пространства, последствия могут оказаться поистине ужасными, отмечает "МИР24".
Чтобы избежать интернет-апокалипсиса уже сейчас необходимо продумывать систему защиты технических ресурсов.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие магнитные бури ждут жителей России в сентябре. В такие дни метеочувствительным людям нужно быть особенно внимательными к себе.
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