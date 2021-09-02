В Сарове открылся филиал МГУ им.Ломоносова

Он задуман как образовательная база создаваемого по получению президента РФ Национального центра физики и математики (НЦФМ)

Филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова "МГУ Саров" открылся в городе Саров Нижегородской области. Торжественная церемония состоялась 1 сентября. Занятия начинаются со 2 сентября.

"МГУ Саров" станет одним из ключевых элементов Национального центра физики и математики (НЦФМ). На это указал генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на церемонии открытия.

"На ваших глазах будет создаваться полноценная исследовательская инфраструктура, будет расти кампус. Это место станет точкой притяжения ученых не только всей страны, но и мира",

– сказал Алексей Лихачев, обращаясь к студентам.

В этом году магистрантов набирали на два направления – "Прикладная математика и информатика" и "Физика". Из 123 человек, подавших заявление на поступление, по конкурсу отобраны 50. Им предложено на выбор пять магистерских программ: "Теоретическая физика", "Лазерная нелинейная оптика и фотоника", "Экстремальные электромагнитные поля, релятивистская плазма и аттосекундная физика", "Вычислительные методы и методика моделирования", "Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки данных".

Цель создания "МГУ Саров" – подготовка ученых высшей квалификации, воспитание новых научных лидеров и получение новых научных результатов мирового уровня. Благодаря мощной экспериментальной и вычислительной базам, уникальным лабораториям и установкам мега-класса студенты смогут уже с первых этапов обучения подключаться к фундаментальным исследованиям.

"Мое понимание главной задачи – чтобы выпускники нашли себе интересную работу здесь, в Сарове, в центре исследований (НЦФМ), который будет развиваться рядом с университетом",

– отметил генеральный директор Госкорпорации.

В рамках марафона Российского общества "Знание" Алексей Лихачев рассказал студентам о базовых и новых компетенциях и технологиях будущего. К лекции, которая прошла в формате интерактивной дискуссии, подключались эксперты из Певека, Турции, Бангладеш, Великобритании и Франции. Также перед магистрантами "МГУ Саров" выступил с лекцией "Экстремальные световые поля" президент РАН Александр Сергеев.