Почему в доме все время остается грязь: главные ошибки при уборке

Почему в доме все время остается грязь: главные ошибки при уборке
Фото: www.globallookpress.com
Наводить порядок следует основательно, не упуская ни одной мелочи

Казалось бы, только вчера кругом было убрано, вымыты полы, все лежит на местах, но уже то тут, то там сереет пыль, и чистоты будто не бывало. Причиной всему – ошибки при уборке.

Избежать такого можно, но придется постараться. Наводить порядок следует основательно, не упуская ни одной мелочи.

КАКИЕ ОШИБКИ ДОПУСКАЮТ ПРИ УБОРКЕ

Некоторые хозяйки, не желая тратить много времени и сил, ограничиваются тем, что пылесосят и моют те места, что на виду. В остальных – под и над мебелью, на подоконниках и люстрах – все остается как было. Пыль накапливается и в жилище становится по-настоящему грязно, да еще и клещи-сапрофиты могут размножаться. Чтобы подобного не случилось, следует не реже, чем раз в месяц, проводить тщательную влажную уборку.

Ошибочно также думать, будто шторы очень долго сохраняют чистоту. В них собирается столько же пыли, сколько в коврах и диванах. Их надо стирать раз в три месяца, а можно еще и обработать лаком для волос.   

Не меньше беспорядка создают и вещи, предметы, которые уже не используются. То, что без дела висит в шкафу или стоит на полках больше пяти лет, нужно безжалостно выбрасывать, тогда в доме точно будет чище. 

Мытьем раковины, плиты и стола, а также сменой губок для посуды полного порядка на кухне не обеспечить. Наводить его следует и в шкафах, и на полках, где тоже скапливается пыль, а еще может что-то просыпаться, к примеру специи. Их, а также все старое, нужно выкинуть, крупы и сухофрукты проверить, нет ли в них жучков и других вредителей, и, засыпав в подходящие емкости, плотно закрыть крышками.

Еще одна распространенная ошибка – везде протирать и мыть одной тряпкой: это призрачная чистота. Для всего – ванной, столешницы, другой мебели, подоконников и мытья пола необходимо пользоваться разными тряпками. И каждую из них после применения следует выстирать мылом.

Не удастся избавиться от пыли, если вытряхивать пледы, ковры и покрывала, высунувшись в окно. Слетая с ткани, она не только оседает на лице, подоконнике, но и возвращается в комнату.

Кроме того, порядок не продержится долго, если после уборки разбрасывать вещи, оставлять грязные тарелки, не протирать стол и вовремя не выносить мусор. Привычка класть или вешать все на места, сразу после еды мыть посуду и стол, чаще избавляться от пакетов с отходами поможет чистоте  дольше оставаться в доме.

Ранее "Утро.ру" писало, что нельзя делать при уборке в доме. Главное – не откладывать наведение порядка на другой день или выходные.

Полина ДОРОЖКИНА

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