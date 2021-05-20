Два способа борьбы с этими сорняками проверены годами

Пырей быстро разрастается на огороде, мешая развиваться посаженным культурам, букально "забивая" их, если вовремя его не убрать. Не меньше вреда наносит и борщевик. Победить оба можно быстро и без химии, если знать, как это сделать.

Есть два простых способа борьбы с такими сорняками. Они проверены годами и не требуют больших затрат времени и сил.

КАК БЫСТРО ПОБЕДИТЬ БОРЩЕВИК И ПЫРЕЙ БЕЗ ХИМИИ

Поможет картон. Если им накрыть места, где ничего не посажено, он не даст разрастаться сорнякам дальше по саду. Через листы толстой бумаги хотя и просачивается влага, но не проникает свет. Кроме того, со временем они становятся хорошим удобрением.

Но есть и недостаток применения такого способа. Сорняки не растут, пока картон лежит, стоит его снять или передвинуть, они тут же появляются.

Пригодится и топинамбур, или подсолнечник клубненосный, его также называют "земляной грушей", "иерусалимским артишоком". Это цветущее растение, у которого съедобны корни, похожие на клубни и по вкусу напоминающие репу или кочерыжку от капусты.

Его достаточно один раз посадить. Он быстро растет и становится высоким. Уже на второй год после того, как на огороде появляется эта культура, вокруг на 2 м от пырея не остается и следа.

Хорошо бы поместить эти клубни на таком расстоянии от грядок. Тогда на них совсем не придется воевать с этим сорняком.

Не стоит бояться разрастания топинамбура – его очень легко можно вырвать. К тому же, это растение станет отличным компостом.

И это не все достоинства "подсолнечника". Он еще и борщевик уничтожает. Спустя год – максимум три все заросли сорняка, вызывающего ожоги, напрочь исчезнут, если подсадить к ним всего несколько "земляных груш".



Ранее были названы 10 эффективных способов очистить огород от сорняков. Применяя их, придется немало потрудиться.

Также "Утро.ру" писало, как избавиться от борщевика. Главное – начать борьбу не позже конца апреля – начала мая.