Соответствующее поручение сделал Михаил Мишустин

Родителям, которые приобрели путевки для детей в летний лагерь до введения специального кешбэка, будут возмещены потраченные средства. Об этом заявил Михаил Мишустин, который поручил в короткие сроки создать необходимый механизм возврата денег.

Также премьер-министр попросил, если это необходимо, представить предложения об увеличении финансирования программы, пишет Российская газета.

Ранее правительство РФ придумало способ повысить зарплаты россиянам. Это собираются сделать с помощью повышения налогов.