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Родителям, которые приобрели путевки для детей в летний лагерь до введения специального кешбэка, будут возмещены потраченные средства. Об этом заявил Михаил Мишустин, который поручил в короткие сроки создать необходимый механизм возврата денег.
Также премьер-министр попросил, если это необходимо, представить предложения об увеличении финансирования программы, пишет Российская газета.
Ранее правительство РФ придумало способ повысить зарплаты россиянам. Это собираются сделать с помощью повышения налогов.
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