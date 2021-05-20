Фестиваль "Российская студенческая весна" завершился в Нижнем Новгороде

Организаторы подвели впечатляющие итоги

Завершился XXIX всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". Торжественная церемония закрытия прошла в Нижнем Новгороде.

Напомним, фестиваль является совместным проектом Российского Союза Молодежи и платформы "Россия – страна возможностей". В нем приняли участие более 3500 человек из 75 регионов РФ.

Лауреатами Российской студенческой весны стали 347 участников, представляющих 10 творческих направлений. Отмечается, что самые большие делегации прибыли из Югры, Чувашской Республики и Тюменской области.

Особой популярностью на фестивале пользовались следующие номинации: "Современный танец", "Эстрадный танец", "Эстрадный вокал" и "Театр малых форм". В них была задействована почти половина всех финалистов. Всего в программе было представлено рекордное число работ – 1246.

С участниками фестиваля пообщался полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров.

"Умная, образованная, талантливая молодежь – это наше будущее", – заявил госдеятель.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что фестиваль получился крайне масштабным. Одну лишь церемонию открытия посетили 16 000 зрителей.

"Мы выполнили все поставленные задачи, а ребята получили мощнейший заряд позитива и творчества", – высказался чиновник.

Заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков акцентировал внимание на том, что фестиваль позволил участникам получить полезную информацию, а также развить собственные навыки.

Председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий анонсировал гастрольный тур победителей по регионам России.

На Церемонии закрытия объявили, какие регионы РФ примут юбилейный XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна", который состоится в 2022 году. В Самарской области будет организована Студвесна для университетов, в Челябинской области – для профессиональных образовательных организаций. В Республике Татарстан пройдет Студенческая весна стран СНГ, а в Ставрополе – Фестиваль творчества работающей молодежи "На высоте" и Фестиваль творчества учащейся молодежи "Российская школьная весна".