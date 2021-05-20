"Турист" высоко несет флаг русского человека: депутат Федоров о премьере фильма в России

Кинокартину, премьера которой состоялась вчера на НТВ, ждет большой успех у зрителей

Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров оценил выход на российские телеэкраны фильма "Турист" о деятельности российских специалистов в Центральноафриканской Республике. По его словам, кинокартину, премьера которой состоялась вчера на НТВ, ждет большой успех у зрителей.

"Фильм рассказывает о герое, который за пределами родной страны борется с терроризмом. Высоко несет флаг "русского человека", тем самым защищая мирное население",

— заявил Евгений Федоров.

Художественный фильм рассказывает о судьбе главного героя – инструктора с позывным Турист, который прибыл в ЦАР в составе группы по приглашению официальных властей. В его основные обязанности входит обучение новобранцев для формирования правительственной армии (FACA).

Во время курса подготовки на границе республики активизируется конгломерат группировок "Коалиции патриотов за перемены" (СРС). Боевики и наемники по приказу экс-президента Франсуа Бозизе атакуют столичный город Банги с целью устроить госпереворот.

Специалист из РФ не ожидал, что ему придется брать оружие в руки. Но сложившиеся обстоятельства вынудили его встать на защиту мирного населения.

Мировая премьера "Туриста" состоялась 14 мая на столичном стадионе в Банги. Почти 20 тысяч человек посмотрели фильм в первый день. На следующий показ пришло около 50 тыс. граждан. Зрители остались в восторге от просмотра киноленты.