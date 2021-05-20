Глобальное потепление рискует обернуться катастрофой

Все мировое сообщество активно обсуждает проблему существенного изменения климата. Некоторые скептически относятся к тому, что миру грозит глобальное потепление. Однако ряд экспертов уверяют: перемены действительно грядут, а с ними и серьезная проблема для планеты.



Так, из-за климатических перипетий могут пострадать целые государства. Потепление неминуемо приведет за собой повышение уровня моря. А значит некоторые страны будут уничтожены потопом.

В первую очередь, катастрофа ждет островное государство Кирибати, которое расположено в тихоокеанской зоне. Также затопить может часть Бангладеша и низменные территории Юго-Восточной Азии. Такой неутешительной информацией с изданием URA.RU поделился известный климатолог Алексей Кокорин.

Эксперт пояснил, что в морской пучине потонут территории, на которых сейчас проживают порядка 100 миллионов бангладешцев. Само государство не будет стерто с лица земли, однако значительно уменьшится в размерах.

А вот если стихия не успокоится, и уровень океана станет выше на 3-5 см, то серьезная угроза нависнет над Нидерландами и нашим Санкт-Петербургом, передает "МИР24".

Поясняется, что уровень Мирового океана может серьезно повыситься из-за таяния льдов Антарктиды и Гренландии.

Ранее ученые предрекли человечеству катастрофу из-за глобального потепления. Эксперты выступают за срочные меры для спасения планеты.