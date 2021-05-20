В Индии готовятся объявить эпидемию "черной плесени"

Болезнь предстваляет особый риск для зараженных коронавирусом

Минздрав Индии порекомендовал властям в самое ближайшее время объявить о распространении в стране эпидемии "черной плесени" – речь идет о мукормикозе, грибковом заболевании.

Так, в ведомстве сообщили, что в стране выявлено много новых случаев мукормикоза, в том числе среди тех, кто подхватил коронавирусную инфекцию. Заболеванию также подвержены местные жители, у которых имеются проблемы с сахаром.

В Минздраве добавили, что инфекция нередко приводит к летальному исходу среди зараженных коронавирусом, передает местный телеканал NDTV.

Егор МАЛКОВ

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