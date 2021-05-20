Крымский энергомост получил первые повреждения

Крымский энергомост получил первые повреждения
Фото: Daniel Schäfer/ ZB/ www.globallookpress.com
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Питание переключат на резервные источники

На одной из нитей энергетического моста Тамань-Крым впервые выявили повреждение. Как отметил сегодня, 20 мая, глава Министерства топлива и энергетики республики Евгений Рукавишников, питание переключат на резерв.

О повреждениях стало известно 19 мая. В региональном Минэнерго после этого сообщили, что речь идет о фазе Тамань-Кафа, первой цепи. В результате инцидента ресурс сократился на четверть.

Как отметил государственный служащий, в настоящее время со стороны Тамани к полуострову подключены четыре кабеля по три фазы. После повреждения линии ведомство распорядится о подключении одной из резервных. На выполнение этой задачи уйдет определенное время.

Рукавишников также заявил, что энергетическая безопасность Крыма будет обеспечена на должном уровне лишь за счет внутренней генерации. Мост же будет использоваться в качестве резервного источника. 

Министр также заявил, выступая на энергоконференции в Ялте, что в прошлый зимний сезон максимальные значения потребления электроэнергии на полуострове превышали 1,5 тысячи МВт, 600 из них оказались перетоком по энергомосту из Кубани, уточняет агентство "Крым Информ". 

Позднее в Министерстве энергетики РФ сообщили, что в настоящее время энергомост в Крыму работает в штатном режиме. Сбоев никто не зафиксировал, передает РИА "Новости".

Ранее глава крымской дипломатии Юрий Гемпель заявил, что власти республики готовы оказать помощь украинским властям по вопросам поставок электроэнергии, если Киев обратится к российскому региону с соответствующей просьбой.

Егор МАЛКОВ

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Россия -Русь
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Что не слышно радостного поросячего визга хохлунтиков??
Гость227619
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