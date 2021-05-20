Победители "Российской студенческой весны" получили награды

Победители "Российской студенческой весны" получили награды
Фото: Пресс-служба
Торжественное мероприятие прошло в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялась церемония награждения финалистов фестиваля "Российская студенческая весна".

В мероприятии приняли участие 3,5 тысячи студентов из 75 субъектов федерации. Лауреатами стали 347 финалистов в 10 творческих направлениях.

Самые крупные команды прибыли из Ханты-Мансийского автономного округа, Тюменской области и Чувашии. Наибольшей популярностью пользовались номинации в сфере танцев, пения и театрального искусства.

В 2021-м году был поставлен рекорд за почти тридцатилетнее существование фестиваля – во время мероприятия конкурсанты представили 1246 творческих работ.

Как отметил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров, резко увеличившаяся активность студентов является результатом эффективной работы с молодежью.

В свою очередь, глава Нижегородской области Глеб Никитин обратил внимание на небывалый размах конкурса и его масштабность. В церемонии открытия фестиваля приняли участие 16 тысяч зрителей. Фестивальный городок посетили порядка 100 тысяч человек.

"Российская студенческая весна" является уникальным проектом, подчеркнул замглавы АНО "Россия – страна возможностей" Антон Сериков. Данное мероприятие дает студентам замечательную возможность для самореализации и продвижения по карьерной лестнице.

Руководитель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий сообщил, что в ближайшее время лауреаты конкурса отправятся на гастроли по российским субъектам. Красноруцкий подчеркнул, что о таких талантливых артистах должны узнать зрители по всей стране.

Ольга ФЕДОРОВА

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