Эксперт опроверг версию о "Буках" в деле MH17 с помощью рентгеновского снимка тела пилота

Эксперт опроверг версию о "Буках" в деле MH17 с помощью рентгеновского снимка тела пилота
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Аналитик развеял версию Нидерландов в собственном расследовании

Анализ снимков, сделанных в рамках дела по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе, опровергает версию о применении "Буков", которые якобы использовались для того, чтобы сбить самолет. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Так, речь идет о нескольких удачных кадрах, сделанных на месте крушения. По словам Антипова, речь идет об одной из фотографий – на ней можно заметить пробоины в элементах разбившегося самолета. В дырах, образованных от пробития, вставили для наглядности стебли от подсолнуха – это позволило визуально определить траекторию полета осколков.

По словам Антипова, можно сделать вывод о том, что осколки вылетели "из одной малой области", которая располагалась в кабине пилотов. Это опровергает версию Нидерландов, которые утверждают, что самолет взорвался где-то сверху из-за попадания "Буком", слева от кабины.

Рентген тела командира также опровергает упомянутую версию. На снимке можно заметить, что один из элементов, застрявший в теле пилота, представляет собой рукоятку поворота передней ноги шасси "Боинга". Она должна находиться примерно на уровне таза командира, однако вошла в область грудной клетки.

Как утверждает Антипов для "Нью Информ", можно заключить о том, что версия Амстердама несостоятельна – если бы "Бук" действительно применялся, рукоятка бы отлетела навстречу взрывной волне.

Ранее Антипов заявил, что "Боинг" взорвался в воздухе практически мгновенно. Бортовой самописец не зафиксировал звука от мифического "Бука", эксперты определили сильное повышение шума от двигателей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость241412
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Гость242511
Суд уже состоялся и вынес решение. Бук из Курской бригады. Есть факты, доказательства, фамилии. Какой-то "эксперт" очнулся от летаргии. Очередной жидкий слив.
У хохлов всегда так: сначала суд, приговор, клянчить деньги, а только потом разбираться, кто виноват.
Вы нам еще за Кеннеди не ответили, мрази.
Гость242511
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Гость244676
Учитывая все эти факты, Россия просто обязана обратиться в Суд с жалобой на геноцид по национальному признаку. Ответчиком должно быть европейское сообщество.
Суд уже состоялся и вынес решение. Бук из Курской бригады. Есть факты, доказательства, фамилии. Какой-то "эксперт" очнулся от летаргии. Очередной жидкий слив.
Гость244676
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Учитывая все эти факты, Россия просто обязана обратиться в Суд с жалобой на геноцид по национальному признаку. Ответчиком должно быть европейское сообщество.
Гость231008
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Гость243200
Это если пилот сидит все время полета... Но он мог и сзади стоять в этот момент.
может "позади" а не "сзади".
как же вы деградировали то а
Гость243200
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Это если пилот сидит все время полета... Но он мог и сзади стоять в этот момент.
Пилот Аэрбас
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Рукоятка находиться внизу между креслами двух пилота, на уровне таща командира. Попасть оттуда вверх в грудь, можно только если взрывная волна шла из салона самолёта, и причем снизу из переднего багажника
Пилот Аэрбас
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Если речь у рукоятке аварийного выпуска гасит, она находиться действительно на уровне таща, и позади командира. Поэтому она никак не могла лететь вперёд и попасть в грудь командира, если бук взорвался рядом с наруди кабина. Она должна была улететь назад в салон. А так получается взрывная волна шла из салона
Гость242346
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Да, навстречу взрывной волне - решительно не понятно
Гость240623
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Не знаю, где находиться эта рукоятка, но чтобы предметы летели навстречу взрывной волне?...
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