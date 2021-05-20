Аналитик развеял версию Нидерландов в собственном расследовании

Анализ снимков, сделанных в рамках дела по крушению малайзийского "Боинга" в Донбассе, опровергает версию о применении "Буков", которые якобы использовались для того, чтобы сбить самолет. Об этом заявил технический эксперт Юрий Антипов.

Так, речь идет о нескольких удачных кадрах, сделанных на месте крушения. По словам Антипова, речь идет об одной из фотографий – на ней можно заметить пробоины в элементах разбившегося самолета. В дырах, образованных от пробития, вставили для наглядности стебли от подсолнуха – это позволило визуально определить траекторию полета осколков.

По словам Антипова, можно сделать вывод о том, что осколки вылетели "из одной малой области", которая располагалась в кабине пилотов. Это опровергает версию Нидерландов, которые утверждают, что самолет взорвался где-то сверху из-за попадания "Буком", слева от кабины.

Рентген тела командира также опровергает упомянутую версию. На снимке можно заметить, что один из элементов, застрявший в теле пилота, представляет собой рукоятку поворота передней ноги шасси "Боинга". Она должна находиться примерно на уровне таза командира, однако вошла в область грудной клетки.

Как утверждает Антипов для "Нью Информ", можно заключить о том, что версия Амстердама несостоятельна – если бы "Бук" действительно применялся, рукоятка бы отлетела навстречу взрывной волне.

Ранее Антипов заявил, что "Боинг" взорвался в воздухе практически мгновенно. Бортовой самописец не зафиксировал звука от мифического "Бука", эксперты определили сильное повышение шума от двигателей.