Жителей попросили внимательно отслеживать прогноз погоды

Первые дни текущей недели порадовали москвичей и жителей области по-настоящему знойной погодой. Однако уже к 20-му мая ситуация существенно испортилась. Теперь обителей Московского региона ждут мощные ветра.



Как уверил эксперт Гидрометцентра Роман Вильфанд, грозы и дожди будут беспокоить жителей региона только до конца недели.

При этом весьма вероятно, что регион попадет под атаку ветров с порывами до 17 м/с. Однако точно предсказать поведение стихии сложно, поэтому москвичам и жителям области нужно внимательно следить за прогнозами погоды, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".