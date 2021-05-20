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Шедевры кинематографа советской эпохи достойны того, чтобы вокруг них до сих пор ходили разговоры. Фильмы и поныне волнуют зрителей – как старшие, так и младшие поколения.
Предлагаем вам проверить собственный уровень знаний доставшегося нам наследия по предложенным ребусам. Речь идет о восьми изображениях, которые с помощью коллажей шифруют названия популярных картин.
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