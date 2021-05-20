Простая хитрость продлит работу техники

Микроволновая печь стала обязательным атрибутом комфорта и удобства. Редко встретишь квартиру, где нет такого кухонного прибора. Однако далеко не все знают, что есть правила, которые нужно строго соблюдать при использовании микроволновки. Если пренебрегать некоторыми рекомендациями, можно очень быстро сломать технику и лишиться помощника на кухне.



Оказывается, микроволновка четко отслеживает, сколько продуктов в ней разогревают. При этом малое количество пищи или жидкости является весьма нежелательным.

Если положить в микроволновку небольшой кусочек бутерброда и запустить разогрев, прибор все равно будет работать на полную мощность. При этом схема распределения волн окажется нарушенной, что может привести к поломке.

Однако, если вам нужно разогреть только один кусок пиццы, ставить в технику какую-то лишнюю еду было бы странно. На выручку приходит стакан с простой водой. Специалисты настоятельно рекомендуют отправлять его в микроволновку с малым количеством пищи.

Стакан нужно поставить рядом с тарелкой. В таком случае микроволновка будет работать в правильном режиме и прослужит своим хозяевам долгие годы.

А еще иногда в печку следует ставить блюдце с солью. Этот лайфхак поможет избавиться от неприятного запаха. С течением времени микроволновка может пропитаться лишними ароматами. Блюдце с солью нужно оставить в приборе на 2-3 часа. За это время популярная приправа вберет в себя весь запах.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, почему нельзя размораживать мясо в микроволновой печи.