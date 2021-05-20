"Пендалем проводим": люди отреагировали на заявление Путина о выбивании зубов врагам

"Пендалем проводим": люди отреагировали на заявление Путина о выбивании зубов врагам
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие поддержали позицию президента

Главной фразой 20 мая стало изречение российского лидера Владимира Путина о готовности лишить зубов неприятелей, которые рискнут посягнуть на территориальную целостность нашей страны. Гражданам России такая решительность президента пришлась по вкусу, и они предложили свои варианты расправы со злодеями.

Фраза Владимира Путина, которая обещает стать легендарной, была посвящена злопыхателям, считающим, что одна Россия не имеет права распоряжаться несметными природными богатствами Сибири. Глава РФ решил обойтись без деликатных выражений и прямо заявил, что вознамерившиеся оттяпать кусок российской земли недруги рискуют лишиться зубов.

Выражение главнокомандующего начали активно обсуждать в интернет-пространстве.

Некоторые особенно решительные россияне предложили не останавливаться на травмировании ротовой полости врагов.

"Выбьем и пендалем проводим", "И еще кое-чего оторвем", – дополняют угрозы президента в Сети.

При этом некоторые отметили, что недоброжелатели России прижились и в самой стране. Так, граждане призывают главнокомандующего обратить внимание на проблемы, которые есть внутри государства. Например, на мошенников, присосавшихся к государственной "кормушке", и растрачивающих деньги налогоплательщиков.

Кто-то предложил Владимиру Путину присмотреться и к весьма высокопоставленным особам: мэрам и губернаторам. По мнению многих, региональные управленцы не оправдывают возложенных на них надежд, передает издание URA.RU.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость243386
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Ты выбей зубы сначала тем кто продаёт недра нашей страны тем кто по твоему мнению хотят нас укусить - Кусаете вы нашу страну , а не те кто хотят это сделать . Кто то за копейки норникель купил и остальные твои товарисчи и когда ты говоришь что мы не будем пересматривать итоги грабительской прихватизации ты вместе с теми кто просто тупо распродают национальные богатства страны ......
Игорь
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Может несколько грубо?... Предшественник говорил мякше: "Билл Клинтон вчера позволил себе надавить на Россию. Он, видимо, на секунду, на минуту, на полминуты забыл, что такое Россия, что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия, и поэтому решил поиграть мускулами....

Хотя, конечно, это было сказано "после литры выпитой", а тверёзый он был сама лояльность...
Гость242704
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Гость242630
очень жаль что ты россиянин а хотя я в этом сомневаюсь <цензура> как не тянеш ты на россиянина! ты больше похош на кастрюлеголового или продажного либераста, только таких могут задеть искрение слова призидента на счёт зубов. кстате не чиго необычного в них нет так как россия всю историю вышебала зубы тем кто разевал пасть на её земли. не вериш? спроси у банопарта или у гитлера!
Где вы учились?Кошмар!
Гость242704
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Гость242630
слыш ты умник где ты учился я там учитилем был! моё знание русского языка тебя не как не затрагивоет, тебя затрагивоет реплика призидента <цензура> как ты относешся к тем кто рискует потерять зубы.
СлышЬ пиши с Ь
Гость242630
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Гость 443311
3 класса церковно приходской школы ? Потом пиво под забором ? Вот и результат твоих потугов . Шагай на уроки русского .
слыш ты умник где ты учился я там учитилем был! моё знание русского языка тебя не как не затрагивоет, тебя затрагивоет реплика призидента <цензура> как ты относешся к тем кто рискует потерять зубы.
Гость 443311
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Гость242630
очень жаль что ты россиянин а хотя я в этом сомневаюсь <цензура> как не тянеш ты на россиянина! ты больше похош на кастрюлеголового или продажного либераста, только таких могут задеть искрение слова призидента на счёт зубов. кстате не чиго необычного в них нет так как россия всю историю вышебала зубы тем кто разевал пасть на её земли. не вериш? спроси у банопарта или у гитлера!
3 класса церковно приходской школы ? Потом пиво под забором ? Вот и результат твоих потугов . Шагай на уроки русского .
Гость242630
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Гость242544
Опять "патриотические" понты "нашего лидера". Кому ты чего выбьешь и чем? В стране все принадлежит иностранцам... где Ролина то мистер Пу? Кому такие "громкие" заявления? Очень жаль что еще находятся граждане поддерживающие этот треп .
очень жаль что ты россиянин а хотя я в этом сомневаюсь <цензура> как не тянеш ты на россиянина! ты больше похош на кастрюлеголового или продажного либераста, только таких могут задеть искрение слова призидента на счёт зубов. кстате не чиго необычного в них нет так как россия всю историю вышебала зубы тем кто разевал пасть на её земли. не вериш? спроси у банопарта или у гитлера!
Гость232748
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Она сама уже практически вымерла))) Сателлит Китая)))
Гость241147
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Просто гость
Офигеть! Украина, Грузия, Молдова. Это страны у которых Россия прямо или косвенно отобрала часть территорий. Назовите конкретно хоть одну страну которая сейчас претендует на российские земли.
Остова Японии прошу в пример не приводить. По Российской версии их “отвоевали”, что, на самом деле, тождественно слову “отобрали”.
Кому зубы то выбивать собрались скрепные? Кому на <цензура> нужна российская территория? Конкретно укажите.
ы, что дебил? когда это усраина грызуны и цыгане странами были? это холопы Великой Российской Империи, и то, что иуды типа гобатого и пьяни борьки ее предали, продали и пропили, не доказывает, что эти шавки страны!
Гость241147
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Гость242533
Ты дебил? А с чего вообще эта тема взялась, если никто не претендует? Это в твоем тупом сознании земля. это только нарисованная на глобусе, а там разные природные ресурсы, на которые полно желающих лапу положить.
ты, что дебил? когда это усраина грызуны и цыгане странами были? это холопы Великой Российской Империи, и то, что иуды типа гобатого и пьяни борьки ее предали, продали и пропили, не доказывает, что эти шавки страны!
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