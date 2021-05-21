Декларации и сбора документов больше не потребуется

Отныне россиянам станет легче получить налоговый вычет из НДФЛ, чтобы купить жилье, уплатить проценты по ипотеке и совершать операции с индивидуальными инвестиционными счетами. В пятницу, 21 мая, вступил в действие соответствующий закон.

Для этого больше не понадобится заполнять декларацию и собирать документы. Стоит всего лишь завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, передает РИА "Новости".

Нужные данные налоговики получат у банков, добровольно участвующих в этом. Их список будет указан в специальном разделе на сайте ФНС.

Изменены и сроки, за которые можно будет получить такие вычеты. Вместо четырех месяцев их придется ждать не больше полутора, пишет РИА ФАН.

Упрощение коснется тех вычетов, право на которые появилось с 1 января 2020 года, отмечает "Свободная пресса".

Ранее сообщалось, кому из пенсионеров положен налоговый вычет за дачу. Пожилым россиянам установили специальный порядок.