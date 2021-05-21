Захарова погрозила кулаком журналистам за неудобный вопрос Лаврову – видео

Захарова погрозила кулаком журналистам за неудобный вопрос Лаврову – видео
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сотрудница МИДа встала на защиту своего начальника

Первые переговоры руководителя главного внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена приковали к себе внимание общественности еще задолго до их начала. Теперь любопытная публика по косточкам разбирает состоявшееся мероприятие и обращает внимание на примечательные подробности. Так, по Сети начал гулять ролик, на котором сотрудница МИДа Мария Захарова грозит кулаком.

Инцидент произошел после завершения встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике. Больше всего журналистскую братию интересует, состоится ли очередное важнейшее событие на международной арене – встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Именно этот вопрос корреспонденты попытались выяснить у шефа российской дипломатии. Однако стоит отметить, что Лаврова, по всей видимости, уже утомили расспросами о предстоящей встрече.

Работники прессы со всевозможными формулировками обращаются то к Лаврову, то к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, пытаясь выудить из них хоть какую-то информацию о возможном саммите на высочайшем уровне.

В очередной раз журналистка спросила у Сергея Викторовича, "дала ли Россия добро на саммит"? Лавров сначала только усмехнулся и поспешил распрощаться с вопрошающими. Потом министр произнес фразу, которая тут же разлетелась по интернет-пространству:

"Мы же не таможня, которая дает добро".

Следом за начальником шла Мария Захарова. Она тоже решила приструнить журналистов, у которых явно заела пластинку, и погрозила им кулаком. Видеоролик публикует телеграм-канал "Вы слушали Маяк".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

дончанин
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Надо было ее вместе с начальником <цензура>...й послать!!!
Россия -Русь
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Гость240529
Лавров утомился от вопросов. Пора на пенсию дедушке. Захарова, "дипломатка", помахала кулаком. А чего сразу не в морду. Это бы был "триумф" российской дипломатии. Хамло оно и в юбке хамло.
Была бы твоя морда там, тогда получил бы ты в пятак.
Россия -Русь
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Гость 443311
Т.е расеяне со своими флагами не бегают ? Странно . Я уверен, что они очень любят размахивать своими тряпками .
Дык хохлобыдло выкидывают с желто-голубыми половыми тряпками с Генассамблеи ООН, с заседания ПАСЕ..Буг-га-га
Россия -Русь
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А хде "неудобный" вопрос для Лаврова??
Гость 443311
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Россия -Русь
У вышиватных шароварников принято бегать с рваной половой тряпкой желто-голубого цвета.
Т.е расеяне со своими флагами не бегают ? Странно . Я уверен, что они очень любят размахивать своими тряпками .
Гость240529
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Гость241412
Сиди в толчке и любуйся на свое отражение. Там у тебя все красиво и гарно.
Лавров утомился от вопросов. Пора на пенсию дедушке. Захарова, "дипломатка", помахала кулаком. А чего сразу не в морду. Это бы был "триумф" российской дипломатии. Хамло оно и в юбке хамло.
Гость241534
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М
молчи щеня
хоть чуть чуть историю изучи малограмотный,туфлей стучал как раз ваш кукурузник
нарожали идиотов,они разбежались по интернету,жаль тапком этих тараканов не прибить
новичек нужен.чтоп опылить
Тупой идиот. Хрущев русский, родился в Курской губернии. Потом партия послала его на Украину. Стучал ботинком на трибуне ООН, угрожал показать всем Кузькину мать. С тех пор Россия и живет, как Кузькина мать. Основная масса в бедности, богачи над всеми. Росстат дает все цифры.
Россия -Русь
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Гость 443311
Надо было туфли снять и стучать по столу . У скрепных так принято
У вышиватных шароварников принято бегать с рваной половой тряпкой желто-голубого цвета.
Гость238482
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Гость242727
захарова стрёмная
Вылез червь и кучи кизячьей, булькнул и обратно греться залез
М
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Гость 443311
Надо было туфли снять и стучать по столу . У скрепных так принято
молчи щеня
хоть чуть чуть историю изучи малограмотный,туфлей стучал как раз ваш кукурузник
нарожали идиотов,они разбежались по интернету,жаль тапком этих тараканов не прибить
новичек нужен.чтоп опылить
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