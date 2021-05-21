Сотрудница МИДа встала на защиту своего начальника

Первые переговоры руководителя главного внешнеполитического ведомства России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена приковали к себе внимание общественности еще задолго до их начала. Теперь любопытная публика по косточкам разбирает состоявшееся мероприятие и обращает внимание на примечательные подробности. Так, по Сети начал гулять ролик, на котором сотрудница МИДа Мария Захарова грозит кулаком.



Инцидент произошел после завершения встречи Лаврова и Блинкена в Рейкьявике. Больше всего журналистскую братию интересует, состоится ли очередное важнейшее событие на международной арене – встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Именно этот вопрос корреспонденты попытались выяснить у шефа российской дипломатии. Однако стоит отметить, что Лаврова, по всей видимости, уже утомили расспросами о предстоящей встрече.

Работники прессы со всевозможными формулировками обращаются то к Лаврову, то к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, пытаясь выудить из них хоть какую-то информацию о возможном саммите на высочайшем уровне.

В очередной раз журналистка спросила у Сергея Викторовича, "дала ли Россия добро на саммит"? Лавров сначала только усмехнулся и поспешил распрощаться с вопрошающими. Потом министр произнес фразу, которая тут же разлетелась по интернет-пространству:

"Мы же не таможня, которая дает добро".

Следом за начальником шла Мария Захарова. Она тоже решила приструнить журналистов, у которых явно заела пластинку, и погрозила им кулаком. Видеоролик публикует телеграм-канал "Вы слушали Маяк".