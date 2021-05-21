"Преклонили колени": болгары подняли на смех уступивших России по "Северному потоку-2" американцев

"Преклонили колени": болгары подняли на смех уступивших России по "Северному потоку-2" американцев
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
продолжение"Северный поток-2" ударит по США: на Украине оценили последствия запуска газопровода
Мощь Вашингтона приказала долго жить

Все мировое сообщество пристально следит за перипетиями вокруг строительства российской газовой магистрали "Северный поток-2". Недавние новости о том, что американцы передумали вводить рестрикции в отношении оператора трубопровода, удивили многих. Так, болгарские интернет-пользователи начали неприкрыто подтрунивать над всесилием Вашингтона.

Посвященная решению не вводить санкции против Nord Stream 2 AG статья вышла в местном издании "Дневник". Также авторы отметили, что пресс-секретарша Белого дома Джен Псаки признала: теперь американцам будет сложно остановить строительство "Северного потока". Читатели газеты начали бурно обсуждать вести из Америки.

Некоторые припомнили легендарную фразу российского лидера Владимира Путина, который сравнил Америку с тигром Шерханом из произведения "Книга джунглей", а ее сателлитов с шакалами Табаки:

"Шерхан поджал хвост".

Другие и вовсе назвали американского лидера Джо Байдена "шестеркой русских".

"Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России", – остроумничают болгарские читатели.

При этом некоторым такое поведение Байдена кажется логичным, теперь от американцев следует ждать решения по Аляске. В Болгарии считают, что США вполне могут вернуть эти территории России, раз уж отступили по "Северному потоку". 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость255806
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Они привыкают США на коленях болгары ракои
гость
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Каки таки колени? По их меркам они раком стоят, дупло раздвинув в лице бидона.
Гость241534
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Гость243014
И какая же это страна - мерика? Чем велика, что изобрела? ТВ - русский Зворыкин, вертолеты - русский Сикорский, ракетная техника - немец фон Браун, ядерное оружие - Оппенгеймер, как по отцу, так и по матери - немец. Пиндосы велики только одним - могут развязывать войны и разрушать страны и государства. От Вьетнама хапнули - так больше на него не рыпаются. Как говорят "топтавшие зону" - место пиндосов - матрасников - под шконкой. Подпиндосникам - там же...
Если такие великие, то почему такие бедные. Брехать на всех научились, а сделать достойной жизнь людей все никак. Только расхищают газ, нефть, золото, рыбные ресурсы на Дальнем востоке. Запустили китайцев в Сибирь, вырубают тайгу. Языком молотить - не народ кормить.
Гость243014
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Гость226854
Почему так без уважения к такой стране как Америка.Болгары не понимают маштабы всех этих перепетий.Не легко России ссориться с Америкой и Америке не выгодно ссорится с Россией.Тут нужен разум включать.Что можно а что нельзя ни при каких обстоятельствах.Тем более не честно Германию и вообще Европу заставлять что бы не было делать.Это самодостаточные страны и их право решать как жить. Евросоюз это не кабала это добровольный союз равноправных членов.
И какая же это страна - мерика? Чем велика, что изобрела? ТВ - русский Зворыкин, вертолеты - русский Сикорский, ракетная техника - немец фон Браун, ядерное оружие - Оппенгеймер, как по отцу, так и по матери - немец. Пиндосы велики только одним - могут развязывать войны и разрушать страны и государства. От Вьетнама хапнули - так больше на него не рыпаются. Как говорят "топтавшие зону" - место пиндосов - матрасников - под шконкой. Подпиндосникам - там же...
Гость226854
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Почему так без уважения к такой стране как Америка.Болгары не понимают маштабы всех этих перепетий.Не легко России ссориться с Америкой и Америке не выгодно ссорится с Россией.Тут нужен разум включать.Что можно а что нельзя ни при каких обстоятельствах.Тем более не честно Германию и вообще Европу заставлять что бы не было делать.Это самодостаточные страны и их право решать как жить. Евросоюз это не кабала это добровольный союз равноправных членов.
Игорь
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Над кем смеётесь?! Над собой смеётесь.
Гость227619
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Гость239592
Уже сегодня вопрос непризнания Аляски территорией США звучит второй раз. А предлагаю провести на этом форуме блиц опрос. Кто "ЗА" и кто "ПРОТИВ". Ставьте лайки под этим комментарием. Вперед!!!!
ЗА!
Гость227619
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БОЛГАРЫ-ТУРКИ, они всему научились у турок и коварству! Зря их освобождали. Турки, берите Болгарию пока дают.
Гость239592
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Уже сегодня вопрос непризнания Аляски территорией США звучит второй раз. А предлагаю провести на этом форуме блиц опрос. Кто "ЗА" и кто "ПРОТИВ". Ставьте лайки под этим комментарием. Вперед!!!!
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