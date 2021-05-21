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Все мировое сообщество пристально следит за перипетиями вокруг строительства
российской газовой магистрали "Северный поток-2". Недавние новости о том, что
американцы передумали вводить рестрикции в отношении оператора
трубопровода, удивили многих. Так, болгарские интернет-пользователи начали
неприкрыто подтрунивать над всесилием Вашингтона.
Посвященная решению не вводить санкции против Nord Stream 2 AG статья вышла в местном издании "Дневник". Также авторы отметили, что пресс-секретарша Белого дома Джен Псаки признала: теперь американцам будет сложно остановить строительство "Северного потока". Читатели газеты начали бурно обсуждать вести из Америки.
Некоторые припомнили легендарную фразу российского лидера Владимира Путина, который сравнил Америку с тигром Шерханом из произведения "Книга джунглей", а ее сателлитов с шакалами Табаки:
"Шерхан поджал хвост".
Другие и вовсе назвали американского лидера Джо Байдена "шестеркой русских".
"Ужас, США преклонили колени перед военной мощью России", – остроумничают болгарские читатели.
При этом некоторым такое поведение Байдена кажется логичным, теперь от американцев следует ждать решения по Аляске. В Болгарии считают, что США вполне могут вернуть эти территории России, раз уж отступили по "Северному потоку".
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