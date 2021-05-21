Дизайнер так видит национальный украинский костюм

Недавно на Украине разразился очередной скандал с привкусом русофобии. На этот раз под атаку попал сам лидер незалежных Владимир Зеленский. Поводом для разборок послужили наряды главнокомандующего и его супруги Елены.



Негодование вызвал образ четы Зеленских, в котором они отметили День украинской вышиванки. Главнокомандующий и первая леди Незалежной облачились в традиционные костюмы: белые рубахи с уникальным орнаментом.

В костюме разглядели русскую косоворотку. Народ в соцсетях выразил негодование, в адрес президента посыпались насмешки.

В офисе украинского лидера встали на защиту главы страны. Так, сотрудник администрации государства Михаил Подоляк заявил, что обвинения в сторону президента являются немотивированными. Высокопоставленный госслужащий считает, что называть наряд президента русской косовороткой неправильно. По его словам, вышиванка может выглядеть по-разному: с различными узорами и фасонами. Своим мнением Подоляк поделился в беседе с журналистами издания "Обозреватель".

В свою очередь, создатель нарядов президента и его жены Артем Климчук заявил, что лишь немного осовременил традиционный музейный экспонат вышиванки.

К слову, недавно стало известно, что Киев отказывается считать русских коренным народом Украины. А вот некоторых незалежных местные власти будут особо защищать от геноцида и иных насильственных деяний.