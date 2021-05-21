Офис Зеленского оправдался за "русский" наряд президента

Офис Зеленского оправдался за "русский" наряд президента
Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дизайнер так видит национальный украинский костюм

Недавно на Украине разразился очередной скандал с привкусом русофобии. На этот раз под атаку попал сам лидер незалежных Владимир Зеленский. Поводом для разборок послужили наряды главнокомандующего и его супруги Елены.

Негодование вызвал образ четы Зеленских, в котором они отметили День украинской вышиванки. Главнокомандующий и первая леди Незалежной облачились в традиционные костюмы: белые рубахи с уникальным орнаментом.

В костюме разглядели русскую косоворотку. Народ в соцсетях выразил негодование, в адрес президента посыпались насмешки.

В офисе украинского лидера встали на защиту главы страны. Так, сотрудник администрации государства Михаил Подоляк заявил, что обвинения в сторону президента являются немотивированными. Высокопоставленный госслужащий считает, что называть наряд президента русской косовороткой неправильно. По его словам, вышиванка может выглядеть по-разному: с различными узорами и фасонами. Своим мнением Подоляк поделился в беседе с журналистами издания "Обозреватель".

В свою очередь, создатель нарядов президента и его жены Артем Климчук заявил, что лишь немного осовременил традиционный музейный экспонат вышиванки.

К слову, недавно стало известно, что Киев отказывается считать русских коренным народом Украины. А вот некоторых незалежных местные власти будут особо защищать от геноцида и иных насильственных деяний.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость238472
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Гость234110
Сумасбродству в коментариях на этом сайте нет предела. Как повыеживаться на украинцев, то охотников хоть отбавляй. Подумаешь повод - фасон вышиванки, так и тут надо проявить свою украинофобию.
такi, и вали в свой свинарник и на мове там со свиньями хрюкай
гость
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Форма номер 8: что спи*дим то и носим. Как то так.
Гость234110
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Гость233710
Сумасбродству нет предела!
Сумасбродству в коментариях на этом сайте нет предела. Как повыеживаться на украинцев, то охотников хоть отбавляй. Подумаешь повод - фасон вышиванки, так и тут надо проявить свою украинофобию.
Гость238131
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Позорище - нормальное состояние хохла.
Гость234796
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"...создатель нарядов... заявил, что лишь немного осовременил традиционный музейный экспонат вышиванки", И ВОТ ОНА - ИСКОННО РУССКАЯ КОСОВОРОТКА. Это ж на сколько веков украинская власть за 7 лет страну "взад" отбросила своими выходками?
Гость239579
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кому не нравится пусть выпрыгнет в окно
Гость238472
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вертеп недоумков в сельских декорациях
Гость .
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Да уж..
Виталий Уткин
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Чем примитивней конкретная социальная среда — тем по более мелким признакам разделяют и объединяют себя люди в своем самоощущении, а отсюда — и большая конфликтность в такой среде и тем более агрессивно вынуждены вести себя её лидеры по отношению к инакомыслящим: им же надо удерживать в повиновении и не растерять своё «стадо»! Ведь такие лидеры «кормятся» в финансовом отношении от своих одураченных адептов. Собственные «адепты» при этом могут содержаться в страхе наказания за попытки выйти за пределы мышления!

Поэтому-то — столь актуально проповедовать <цензура> Любви и Мудрости!
Гость241412
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Убогие. Когда нечем гордиться, остается придумывать себе подвиги.
Интересно, как выглядят коренные хохлы? Чуб до пят и морда вся в борще? Или на борщ у них сейчас грошей нема, остается только чуб.
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