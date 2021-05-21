Даже руль не доверяют: Байдену не дали самостоятельно вести автомобиль

Даже руль не доверяют: Байдену не дали самостоятельно вести автомобиль
Джо Байден. Фото: Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президента страховал сотрудник спецслужбы

Сорок шестой президент США Джо Байден постоянно оказывается в центре неловких ситуаций. Чего только стоит его падение с трапа, обсуждение которого не утихало несколько недель. Теперь же главе Белого дома даже не доверили самостоятельное управление автомобилем. 

Не так давно президент отправился на заводы электромобилей Ford, где протестировал новый электропикап. Однако пользователи Сети заметили несколько несостыковок. Например, когда Байден выкручивал руль в одну сторону, автомобиль почему-то поворачивал в не том направлении. 

Внимательные пользователи нашли этому объяснение. Как оказалось, в Ford установлено два руля, поэтому все движения американского лидера корректировал сотрудник спецслужбы, который сидел рядом, на пассажирском сидении. 

В Сети тут же разгорелись обсуждения. Не остался в стороне Владимир Соловьев, который опубликовал в своем телеграм-канале пост, автор которого иронично заметил, что США – удивительная страна, "где можно доверить все государство человеку, которому нельзя доверить автомобиль". 

Публикация, кстати, сопровождается фотографией, доказывающей, что версия интернет-пользователей имеет место быть. На снимке видно, что в машине с Байденом действительно два руля, при этом рядом сидит человек, который тоже управляет авто.

К слову, во время выступления на заводе Байден вновь оконфузился. Демократ, которому сейчас 78 лет, оговорился и сказал, что был избран около 180 лет назад. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость243630
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В Американской части тырнета это видео с двумя рулями обсуждают и над Бидоном хихикают.
Гость 443311
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Гость242868
А ты откуда знаешь?
Это он про самого себя написал . Тяжелый случай у мужика . Жалко его даже . Писается , а ведь в России и помочь то ему некому . На операцию в Израиль у таких денег то и нет ...
игорь
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Гость240529
Всех президентов возят водители. Путин иногда садится за руль, проезжает метров пятьдесят, чтобы показать, что еще может выйти из бункера.
так об этом и речь
я тоже бы в бункере посидел бы да и не только я - когда все тебе принесут подогретое
я бы там вообще бы малину бы устроил и жил бы в малинике)) пока СТОИТ))
Гость240529
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игорь
а ему то надо водить то машину
если ему все делают рабы вокруг него кишащие то зачем ему и водить?
я бы был бы им вообще бы заставлял бы рабов и трусы мне сменять))
Всех президентов возят водители. Путин иногда садится за руль, проезжает метров пятьдесят, чтобы показать, что еще может выйти из бункера.
Гость241534
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Гость242790
Оконфузился не президент США, а тот, кто смастерил этот фейк. Байден проводил тест-драйв пикапа марки Форд, а на фотографии - руль от Лексуса.. На дураков рассчитано наверно.
Уровень политических статей на этом сайте рассчитан именно на дураков. Искажают факты, откровенные фейки. Достаточно посмотреть комментарии. Ругань в адрес всех на свете и откровенное хамство. Редко, кто пишет по делу.
Гость242868
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гость
Он до педалек не достает ножками и право лево путает. И ссыться постоянно, как пудель, от страха.
А ты откуда знаешь?
гость
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Он до педалек не достает ножками и право лево путает. И ссыться постоянно, как пудель, от страха.
Гость242735
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Гость242790
Оконфузился не президент США, а тот, кто смастерил этот фейк. Байден проводил тест-драйв пикапа марки Форд, а на фотографии - руль от Лексуса.. На дураков рассчитано наверно.
А в остальном, он вам видится адекватным?
Гость242790
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Оконфузился не президент США, а тот, кто смастерил этот фейк. Байден проводил тест-драйв пикапа марки Форд, а на фотографии - руль от Лексуса.. На дураков рассчитано наверно.
игорь
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а ему то надо водить то машину
если ему все делают рабы вокруг него кишащие то зачем ему и водить?
я бы был бы им вообще бы заставлял бы рабов и трусы мне сменять))
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