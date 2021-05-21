Колонизация Марса пройдет в несколько этапов

Мир станет совсем другим через 50 лет. В этом убежден американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск. В пятницу, 21 мая, он выступил на организованном в России форуме "Новое Знание".

По мнению Маска, уже совсем скоро все автомобили будут оснащены автопилотом и для работы им потребуется только электричество. Его машины марки Tesla, кстати, скоро появятся в России, Казахстане и других странах СНГ, анонсировал Маск. Он допустил, что и производиться они смогут здесь же, в частности, завод по производству Tesla может быть открыт в России.

Маск также уверен, что искусственный интеллект будет развиваться быстрыми темпами, все больше задач начнут выполнять роботы, в том числе гуманоиды.

В космической сфере будет совершен прорыв. Земля перестанет быть единственным домом для людей, заявил бизнесмен, напомнив, как еще великий русский ученый Константин Циолковский говорил, что Земля – это колыбель человечества, но нельзя навсегда остаться в колыбели.

"Марс – это планета, на которой можно обжиться",

– заявил предприниматель. Он отметил, что, когда на Красную планету высадится экспедиция, ее участники сначала постоят на поверхности базу. Затем там возведут некий куполом, под прикрытием которого появится целый город.

Маск не стал скрывать восхищения российскими достижениями в научной сфере, в частности, в области ракетостроения. Он выразил надежду, что российско-американские отношения наладятся и их сотрудничество укрепится.

Илон Маск уже второй раз принимает участие в российском форуме. В октябре 2019 г. он выступал по видеосвязи на краснодарском форуме малого и среднего бизнеса "Дело за малым".

Форум "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде, также организована онлайн-трансляция, благодаря которой посетить мероприятие можно из любой точки Земли. Число интернет-пользователей, присоединившихся к форуму в первый день, превысило 5 миллионов.

Инициатором просветительского марафона стала общественная некоммерческая организация "Российское общество "Знание". О необходимости "перезапустить" "Знание" на современной цифровой платформе ранее сказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию.