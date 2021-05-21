Фильм "Турист" - лидер по скачиваниям на российских торрент-трекерах

Фильм "Турист" - лидер по скачиваниям на российских торрент-трекерах
Кадр youtube.com
Российские зрители вывели фильм "Турист", посвященный работе инструкторов РФ в ЦАР, в топ по скачиваниям на торрент-трекерах

19 мая на отечественном ТВ состоялась премьера картины совместного производства России и Центральноафриканской Республики. Сюжет "Туриста" разворачивается вокруг событий конца 2020 года, когда орудовавшие в ЦАР бандформирования попытались организовать госпереворот и едва не сорвали президентские и парламентские выборы.

Противостояли бандитам военнослужащие национальной армии (FACA), прошедшие обучение у российских инструкторов, которых западные СМИ часто называли сотрудниками "ЧВК Вагнера". Благодаря этой профессиональной подготовке военные сумели разгромить вооруженные группировки и не допустить распространения хаоса в республике.

После официальной премьеры на телевидении "Турист" обрел колоссальную популярность в интернете. Сейчас он лидирует по количеству скачиваний на отечественных торрент-трекерах.

Фото: пресс-служба

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей