Учиться станет проще: платформа Everytale делает образование доступнее

Учиться станет проще: платформа Everytale делает образование доступнее
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Разработка компании НЕКС-Т вошла в число инновационных проектов, тестируемых в Москве

Получить полноценное образование дистанционно возможно. В этом уверяют авторы платформы Everytale, которая вошла в число пилотных проектов Агентства инноваций Москвы. Благодаря Everytale плохое самочувствие, размытые дороги, отказавший будильник и даже незнание языка больше не являются препятствием для получения знаний.

Созданием образовательной платформы Everytale компания НЕКС-Т занялась еще до пандемии и вынужденного перехода школьников и студентов на дистанционное обучение. Изначальной целью была разработка программного обеспечения, которое обеспечит доступную среду в системе образования, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли получать знания наравне со всеми. С началом эпидемии коронавируса проект стал еще более актуальным.

Суть идеи такова: педагог во время занятий включает трансляцию онлайн-сессии и отсутствующие в классе ученики могут подключаться к ней, запрашивать микрофон, выходить в эфир, задавать вопросы, скачивать приложенные файлы, то есть быть полноправным участником образовательного процесса.

Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

Более того, сервис Everytale в режиме реального времени может трансформировать устную речь преподавателя в текстовый конспект. То есть если кто-то банально проспал или отвлекся и прослушал, он всегда сможет зайти в облачное хранилище и ознакомиться с пройденным материалом. Этот сервис еще более востребован для длительных мероприятий.

"Например, идет 8-часовая конференция. Делается транскрипция всей речи спикеров. Получается большой текстовый файл. Но за счет нейротехнологий можно указать степень сжатия, например, до 3 тыс. символов. Программа определит основную мысль, которая обсуждалась на мероприятии, и сожмет текст",

– рассказал "Утру.ру" коммерческий директор компании НЕКС-Т Валерий Маковецкий.

Впрочем, возможности образовательной платформы Everytale еще шире. Для студентов-иностранцев, плохо владеющих языком, можно настроить систему распознавания речи и перевод на язык по выбору пользователя. А традиционные офлайн-университеты получают возможность создания "цифрового двойника".

"Когда идет занятие в вузе, то любой пользователь может найти ту аудиторию, в которой должен заниматься, присоединиться к ней и принять участие в лекции, практике, обсуждениях. Фактически, это обучение в интерактивном режиме",

– рассказывает Валерий Маковецкий. Более того, поделиться своими знаниями и наработками благодаря платформе Everytale может каждый желающий. Для этого он анонсирует мероприятие на платформе, выбирает уровень открытости, и пользователи, которые отметили данную тему в числе своих интересов, получат соответствующее уведомление. Это расширяет аудиторию спикеров и увеличивает возможности заинтересованных в информации слушателей, которые не обязательно должны быть студентами.

"Если человек хочет просто расширить свой кругозор или получить профессиональные знания, он заходит на сайт платформы Everytale и видит все проходящие в данный момент или запланированные образовательные мероприятия. Плюс видит прошедшие мероприятия, которые может посмотреть в записи как на YouTube",

– поясняет представитель компании НЕКС-Т. Она, кстати, занимается производством интерактивного оборудования для цифровизации всей системы образования в России. В частности, переоборудует классы и аудитории, меняя традиционные меловые доски на подключенные к компьютерам панели. Уже в июне в школы поступят новые интерактивные доски, на которых программное обеспечение Everytale будет предустановлено. Это поможет повысить успеваемость учащихся, уверены в компании.

Москва активно поддерживает инновации в различных сферах, в том числе в образовании. Чтобы помочь бизнесу выйти на широкий рынок и совершить технологический прорыв, Агентство инноваций Москвы в 2019 г. запустило программу пилотирования инновационных проектов. Она помогает разработчикам наладить обратную связь с пользователями, усовершенствовать при необходимости продукт и получить дальнейшую поддержку государственных и коммерческих организаций-партнеров. Сейчас в стадии проверки на эффективность и востребованность инновационных разработок около 30 стартапов.

Николай ВИКТОРОВ

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