Упрощение доступа к электронной медкарте обрадовало москвичей

Упрощение доступа к электронной медкарте обрадовало москвичей
Фото: pixabay.com
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Количество пользователей сервиса за месяц выросло вдвое

Москвичи положительно отреагировали на появление упрощенного доступа к личной электронной медицинской карте. Это стало заметно по резкому росту числа пользователей сервиса. За прошедший месяц в два раза больше жителей столицы стали следить за своим здоровьем с помощью смартфонов.

Автоматический доступ к электронной медкарте пользователям, имеющим полную учетную запись на портале mos.ru, открыли в апреле 2021 г. по решению мэра Москвы Сергея Собянина. До этого желающие должны были подавать запрос и в течение нескольких дней ждать результатов проверки. Такая система устраивала не всех. Теперь стало проще и удобнее, что сразу отразилось на статистике.

"За прошедший месяц более 250 тысяч горожан начали пользоваться ЭМК, то есть в два раза больше москвичей впервые обратились к сервису",

рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Тем, у кого учетная запись на портале Мосуслуг не полная, легко поднять свой статус. Для этого можно воспользоваться учетной записью на Госуслугах или Сбер ID, или принести паспорт, СНИЛС и полис ОМС в центр "Мои документы".

Для быстрого доступа к электронной медкарте пользователям с полной учетной записью на mos.ru нужно открыть вкладку "Каталог услуг", раздел "Здоровье" и выбрать услугу "Упрощенный доступ к электронной медицинской карте для пользователей с полной учетной записью".

На указанный номер телефона придет СМС-код – и все, доступ к электронной медкарте открыт, и можно увидеть протоколы осмотров врачей, выписки из стационаров, результаты анализов и обследований. Если в личном кабинете на mos.ru внесены данные о детях, можно получить упрощенный доступ и к их ЭМК.

Николай ВИКТОРОВ

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